Видео: обочечник объезжал пробку на Ярославском шоссе и увяз в грязи

Мало, где так сильно не любят обочечников, как в России, и где так искренне радуются любому кармическому наказанию для этих любителей объехать пробку назло всем запрещающим знакам и неписанным правилам.

На этот раз объектом массового злорадства стал владелец черного Mercedes-200, который решил объехать длинную пробку на Ярославском шоссе по газону на обочине.

Похоже, он попросту забыл о том, что размокший после снега и еще не высохший грунт превратился в жидкую кашу, перед которой оказались бессильны и сотни лошадиных сил под капотом, и шипованная дорогая резина. Да и как может помочь двигатель с шинами против отрицательной кармы, которую обочечник накопил за свой водительский опыт?