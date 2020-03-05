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05.03.2020 08:40
Рубрика: Видео

Видео: обочечник объезжал пробку на Ярославском шоссе и увяз в грязи

Текст: Вадим Давыденко

Мало, где так сильно не любят обочечников, как в России, и где так искренне радуются любому кармическому наказанию для этих любителей объехать пробку назло всем запрещающим знакам и неписанным правилам.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этот раз объектом массового злорадства стал владелец черного Mercedes-200, который решил объехать длинную пробку на Ярославском шоссе по газону на обочине.

Похоже, он попросту забыл о том, что размокший после снега и еще не высохший грунт превратился в жидкую кашу, перед которой оказались бессильны и сотни лошадиных сил под капотом, и шипованная дорогая резина. Да и как может помочь двигатель с шинами против отрицательной кармы, которую обочечник накопил за свой водительский опыт?

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#видео #авто