Снегопад в Приморье привел к 160 ДТП за сутки

4 марта на дорогах Приморского края зарегистрировано 160 ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, 157 - с материальным ущербом. Погибших нет, но травмированы десять человек, повреждено 330 автомобилей.

Каждая вторая авария - это столкновение машин, а в каждом третьем случае совершен наезд на соседний транспорт.

К столь большому количеству дорожных происшествий привел снегопад, шедший почти сутки. В силу климатических особенностей края, особенно в его южной части, на дорогах спрессованный снег не образуется, а превращается в ледяную корку, преодолеть которую, да еще при сложном рельефе местности невозможно. Автомобили не могут подняться в гору, а на спусках становятся неуправляемыми.

По данным полиции, характерными нарушениями правил дорожного движения вчера были несоблюдение очередности проезда, бокового интервала и дистанции - это только прибавляет проблем на дорогах.