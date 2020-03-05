Вице-спикер Заксобрания Бурятии подал в отставку из-за ДТП

Вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили на очередной сессии республиканского Заксобрания, пишет ТАСС. Однако депутаты рассмотрят вопрос о сложении его полномочий лишь в апреле.

Отставка вице-спикера связана с резонансным ДТП, которое произошло 5 января. Предприниматель из Улан-Удэ на Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащей Баиру Жамбалову, возвращался с рыбалки на озере Котокель. Возле села Батурино Прибайкальского района на большой скорости сбил 17-летнюю студентку колледжа, переходившую дорогу. Мужчина скрылся с места аварии, но через несколько часов сам пришел в отдел полиции. Девушка скончалась от полученных травм.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, оно взято на контроль центрального аппарата СК. Сам Жамбаилов утверждает, что ехал за рулем другого авто, впереди совершившего ДТП внедорожника. Он проходит по делу в качестве свидетеля.