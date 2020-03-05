Новости

Christian Louboutin: тот самый дерзкий красный для макияжа 13:58
В Германии выставлен на продажу военный УАЗ-469 без пробега 08:01
Проворов обыграл Овечкина и Ковальчука 07:48
В России может измениться система оплаты отпусков и декретов 07:41
На Сахалине откроется единственный в России фестиваль телевизионного кино 07:37
Вице-спикер Заксобрания Бурятии подал в отставку из-за ДТП 07:34
Сенатор США призвал дать КНР послабления по торговой сделке 07:30
Названа причина быстрого развития рака кожи, не связанная с загаром 07:30
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 784 тысячи баррелей 07:19
Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет 06:38
В Сингапуре коронавирус обнаружили у прилетевшего из Турции пассажира 06:20
В Индонезии инфицированных коронавирусом изолируют на необитаемом острове 06:19
На Камчатке морпехи уничтожили "противника" при поддержке танков 05:37
В Бурятии сирот переселили из аварийного дома через суд 05:30
Сирийские военные обнаружили в провинции Алеппо оружейный склад боевиков 05:25
Вертолет национальной полиции разбился на Филиппинах 04:51
Елизавета II провела церемонию вручения наград в перчатках из-за COVID-19 04:20
Снегопад в Приморье привел к 160 ДТП за сутки 04:10
Власти Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса 04:01
В Амурске подростков унесло на оторвавшейся льдине 03:56
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области 03:53
Трамп назвал "позором" предвыборную кампанию Блумберга 03:29
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии 03:25
Из-за коронавируса Lufthansa выведет из эксплуатации 150 самолетов 02:50
ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Кунейтра 02:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 07:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вице-спикер Заксобрания Бурятии подал в отставку из-за ДТП

Текст: Юлия Гарднер

Вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили на очередной сессии республиканского Заксобрания, пишет ТАСС. Однако депутаты рассмотрят вопрос о сложении его полномочий лишь в апреле.

Фото: iStock
Глава Бурятии пообещал сто тысяч за видео ДТП с погибшей девушкой

Отставка вице-спикера связана с резонансным ДТП, которое произошло 5 января. Предприниматель из Улан-Удэ на Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащей Баиру Жамбалову, возвращался с рыбалки на озере Котокель. Возле села Батурино Прибайкальского района на большой скорости сбил 17-летнюю студентку колледжа, переходившую дорогу. Мужчина скрылся с места аварии, но через несколько часов сам пришел в отдел полиции. Девушка скончалась от полученных травм.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, оно взято на контроль центрального аппарата СК. Сам Жамбаилов утверждает, что ехал за рулем другого авто, впереди совершившего ДТП внедорожника. Он проходит по делу в качестве свидетеля.

Происшествия Правосудие Следствие Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

Главное сегодня

В России может измениться система оплаты отпусков и декретов
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
Легойда прокомментировал сообщения СМИ о "призыве" не отдавать девочек в школу
Президент поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию