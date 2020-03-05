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05.03.2020 21:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Салават Юлаев" вышел вперед в серии против "Авангарда"

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уфимский "Салават Юлаев" выиграл третий матч плей-офф Кубка Гагарина против "Авангарда" и повел в серии со счетом 2-1.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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После двух матчей в подмосковных Мытищах в этой серии было равенство - 1:1. На "Уфа-Арене" при поддержке своей публики башкирский клуб добился победы со счетом 6:3.

В стартовой 20-минутке омичи забросили две шайбы - отличились Сергей Шумаков и Алексей Емелин. Во втором периоде хозяева сумели сравнять счет благодаря шайбам Александра Бурмистрова и Петра Хохрякова.

Третья 20-минутка для "Авангарда" обернулась кошмаром. Сакари Маннинен уже на первой минуте вывел свою команду вперед. Финн Тему Хартикайнен за две минуты оформил дубль, после чего в воротах "Авангарда" место Игоря Бобкова занял Эмиль Гарипов. Брэндон Макмиллан сократил отставание в счете, но в самом конце встречи Владимир Жарков установил окончательный результат.

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