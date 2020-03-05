В Кирове завели еще одно дело на мужчину, ударившего журналиста

В Кирове в отношении скандально известного Ильи Фарафонова, ударившего во время съемок журналиста местного телеканала, возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

На этот раз по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 167 УК РФ "Покушение на повреждение чужого имущества" в связи с тем, что нападавший пытался повредить видеокамеру журналиста. Новое производство возбудили в ходе расследования заведенного ранее в отношении Ильи Фарафонова уголовного дела по части 3 статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной деятельности журналиста".

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля на перекрестке улиц Ленина и Блюхера в Кирове наряд ДПС остановил автомобиль под управлением молодого человека с признаками алкогольного опьянения. Этот эпизод пытался снять на видеокамеру журналист местного телеканала. Во время съемки пассажир автомобиля Илья Фарафонов стал требовать от журналиста прекратить снимать происходящее на видеокамеру, после чего несколько раз ударил журналиста и пытался повредить видеокамеру.

Оба уголовных дела соединены в одно производство, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, сейчас устанавливается местонахождение подозреваемого, поскольку присылаемые повестки он игнорирует.

Напомним, Илья Фарафонов получил печальную известность после того, как в возрасте 13 лет сбил трех молодых людей на пешеходном переходе. Один из пешеходов тогда скончался, двое получили тяжелые травмы. В связи с возрастом, подростка отправили в спецшколу. Выйдя из нее через несколько месяцев, Фарафонов много раз задерживался и был штрафован за езду без прав.