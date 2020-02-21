В Кирове избили журналиста во время съемок телесюжета

В Кирове произошло нападение на журналиста. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 февраля на перекрестке улиц Ленина и Блюхера областного центра патруль ДПС остановил автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. В это же время на месте происшествия работал журналист одного из телеканалов. Он снимал сюжет о нарушителях ПДД.

Пассажир остановленного автомобиля стал требовать у журналиста прекратить съемку, начал угрожать, а затем нанес несколько ударов по телу.

Сейчас следователи изучают видео, предоставленное потерпевшим, опрашивают свидетелей. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет.