Фестиваль на Ольхоне задумывался как событие для туристов. Поэтому он включал в себя и шуточные соревнования, и празднование Сагаалгана, восточного Нового года, фейерверк и лазерное шоу - чтобы показать гостям Байкала, что Сибирь вопреки расхожим представлениям вовсе не хмурый край, что здесь есть на что посмотреть помимо красот природы. Но оказалось, что это замечательный праздник и для местных жителей. Посмотреть на него собрались и жители Хужира, и соседи с Большой земли.
Сами туристы тоже остались под впечатлением.
- Мы не знали про фестиваль, когда покупали билеты на Байкал, но мы в восхищении. Мне кажется, это очень гармонично - скульптуры изо льда на фоне заснеженных скал, гротов, пространства Байкала. И, конечно, удивила экзотическая культура местных народов. Когда попадаешь на такой праздник, понимаешь, насколько мир больше наших представлений о нем, - признается француженка Сильвия.
На Ольхоне работали 8 команд - из Барнаула, Москвы, городов Иркутской области и соседней Монголии. В итоге даже не восемь, а больше десятка прозрачных скульптур удивляли и восхищали зрителей - и туристов, и жителей окрестных поселков, собравшихся на небывалый праздник: драконы, русалки, шаманы, восточные принцессы, сердце Байкала, Будда...
Одной из этих скульптур стал логотип "Российской газеты", главного информационного спонсора фестиваля. Автором ледяного логотипа стал арт-директор фестиваля Евгений Тимкович. И хотя скульптура не участвовала в официальном конкурсе, она заняла достойное место среди внеконкурсных изваяний наряду с бегущим конем, сделанным рукой всемирно известного художника и скульптора Даши Намдакова, восточного трона изо льда, ледяного лабиринта в виде восточного символа счастья...
Главный приз фестиваля уехал в Монголию - строгое жюри отдало предпочтение работе монгольских мастеров "Восточная принцесса". Но туристы до сих пор (по прогнозам, морозы здесь простоят еще месяц) с одинаковым удовольствием фотографируются на фоне всех скульптур.
Рекорды же скорости по гладкому льду Байкала ставили на модифицированных автомобилях, мотоциклах, багги, снегоходах и даже на аэролодке и вертолете. Суровые природные условия - это вызов и для пилотов, и для техники. Именно поэтому "Байкальская миля" считается особенно притягательной и зрелищной. Максимальную скорость на этот раз показал Александр Мишкинис - 262,7 км/ч.
Кстати, в этом году фестиваль скорости прошел под девизом привлечения общественного внимания к экологическим проблемам региона, сохранения уникальной экосистемы озера Байкал. Поэтому по окончании эковолонтеры провели масштабную уборку восточного берега Байкала.