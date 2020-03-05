Фестиваль на Ольхоне задумывался как событие для туристов. Поэтому он включал в себя и шуточные соревнования, и празднование Сагаалгана, восточного Нового года, фейерверк и лазерное шоу - чтобы показать гостям Байкала, что Сибирь вопреки расхожим представлениям вовсе не хмурый край, что здесь есть на что посмотреть помимо красот природы. Но оказалось, что это замечательный праздник и для местных жителей. Посмотреть на него собрались и жители Хужира, и соседи с Большой земли.

Сами туристы тоже остались под впечатлением.

- Мы не знали про фестиваль, когда покупали билеты на Байкал, но мы в восхищении. Мне кажется, это очень гармонично - скульптуры изо льда на фоне заснеженных скал, гротов, пространства Байкала. И, конечно, удивила экзотическая культура местных народов. Когда попадаешь на такой праздник, понимаешь, насколько мир больше наших представлений о нем, - признается француженка Сильвия.

На Ольхоне работали 8 команд - из Барнаула, Москвы, городов Иркутской области и соседней Монголии. В итоге даже не восемь, а больше десятка прозрачных скульптур удивляли и восхищали зрителей - и туристов, и жителей окрестных поселков, собравшихся на небывалый праздник: драконы, русалки, шаманы, восточные принцессы, сердце Байкала, Будда...

Одной из скульптур фестиваля Olkhon Ice Fest стал логотип "Российской газеты", главного информационного спонсора мероприятия

Одной из этих скульптур стал логотип "Российской газеты", главного информационного спонсора фестиваля. Автором ледяного логотипа стал арт-директор фестиваля Евгений Тимкович. И хотя скульптура не участвовала в официальном конкурсе, она заняла достойное место среди внеконкурсных изваяний наряду с бегущим конем, сделанным рукой всемирно известного художника и скульптора Даши Намдакова, восточного трона изо льда, ледяного лабиринта в виде восточного символа счастья...

Главный приз фестиваля уехал в Монголию - строгое жюри отдало предпочтение работе монгольских мастеров "Восточная принцесса". Но туристы до сих пор (по прогнозам, морозы здесь простоят еще месяц) с одинаковым удовольствием фотографируются на фоне всех скульптур.

Рекорды же скорости по гладкому льду Байкала ставили на модифицированных автомобилях, мотоциклах, багги, снегоходах и даже на аэролодке и вертолете. Суровые природные условия - это вызов и для пилотов, и для техники. Именно поэтому "Байкальская миля" считается особенно притягательной и зрелищной. Максимальную скорость на этот раз показал Александр Мишкинис - 262,7 км/ч.

Кстати, в этом году фестиваль скорости прошел под девизом привлечения общественного внимания к экологическим проблемам региона, сохранения уникальной экосистемы озера Байкал. Поэтому по окончании эковолонтеры провели масштабную уборку восточного берега Байкала.