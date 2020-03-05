Омичка бросила четырехмесячную дочь в отделе полиции

Омская полиция начала проверку по факту причинения телесных повреждений четырехмесячной девочке, которую мать оставила в дежурной части.

За помощью в полицию обратилась 58-летняя жительница Советского округа. Она рассказала, что ее сын и его сожительница употребляют спиртное и скандалят в присутствии новорожденной. Бабушка переживала за судьбу внучки.

- Прибывшим на место инспектором ПДН установлено, что в квартире находится четырехмесячная девочка, - сообщает УМВД России по Омской области. - Ее родители в состоянии алкогольного опьянения ведут себя агрессивно, в помещении беспорядок.

Для дальнейшего разбирательства мать с малышкой доставили в отдел полиции. Однако 31-летняя омичка заявила, что все происходящее ей безразлично, бросила дочь и ушла.

Полицейские вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у ребенка растяжение связок плечевого сустава и госпитализировали.

По данным полиции, родители девочки не состояли на профилактических учетах и не привлекались к уголовной и административной ответственности.