В Омске сел "заминированный" пассажирский самолет

Фото: Алексей Мальгавко/РГ
Пассажирский лайнер А-320, выполнявший рейс Москва - Омск, благополучно приземлился в аэропорту назначения.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта имени Карбышева, рейс прибыл по расписанию и приземлился в 14.40 по местному времени.
Когда лайнер вылетел в Омск и набрал высоту, произошел инцидент.
- На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании борта, - сообщает ТАСС.
Впрочем, экипаж самолета решил не возвращаться назад, а совершить посадку в аэропорту назначения.
Известно, что анонимные сообщения об угрозе взрыва сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево).