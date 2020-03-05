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05.03.2020 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске сел "заминированный" пассажирский самолет

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: Алексей Мальгавко/РГ Фото: Алексей Мальгавко/РГ
Фото: Алексей Мальгавко/РГ

Пассажирский лайнер А-320, выполнявший рейс Москва - Омск, благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Фото: iStock
Вылетевший из Петербурга самолет получил сообщение о минировании

Согласно данным онлайн-табло аэропорта имени Карбышева, рейс прибыл по расписанию и приземлился в 14.40 по местному времени.

Когда лайнер вылетел в Омск и набрал высоту, произошел инцидент.

- На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании борта, - сообщает ТАСС.

Впрочем, экипаж самолета решил не возвращаться назад, а совершить посадку в аэропорту назначения.

Известно, что анонимные сообщения об угрозе взрыва сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево).

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