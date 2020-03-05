В Ингушетии обнаружен неизвестный средневековый архитектурный комплекс

В горной части Ингушетии сотрудники Археологического центра имени Крупнова обнаружили неизвестный ранее средневековый архитектурный комплекс с некрополем. Исторический памятник находится около башенного комплекса Озиг в долине реки Ахк-хий.

"В ходе визуальной разведки обнаружен ранее не учтенный архитектурный комплекс с прилегающим к нему склеповым некрополем", - говорится в официальном сообщении.

Ученые обследовали свыше 40 историко-археологических и архитектурных объектов различной типологии, а также провели замеры и фотофиксацию.

Напомним, что осенью прошлого года в Джейракском районе Ингушетии у реки Гулойхи археологами было обнаружено основание древней мечети и руины жилой башни. Около ранее исследованного архитектурного комплекса Кост найдены еще шесть древних жилых строений и склепов - подземных и полуподземных.

Объекты требуют дальнейшего изучения и будут детально исследованы группой ученых. Кроме того, планируется установить возраст построек.