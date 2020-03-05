Получивший сообщение о бомбе самолет благополучно сел в Сыктывкаре

В Сыктывкаре по расписанию и без каких-либо эксцессов благополучно приземлился самолет, выполнявший рейс из московского аэропорта Шереметьево. Во время полета экипаж получил сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.

Как сообщили "РГ" в аэропорту Сыктывкара, пассажиры покинули самолет и сейчас борт осматривают сотрудники правоохранительных органов.

Это не единственный рейс, экипаж которого получил письма с угрозами. Так, сообщение о бомбе на борту поступило в самолет, выполняющий рейс из Петербурга в Симферополь. Экипаж принял решение долететь до пункта назначения.

Посадка самолета в Симферополе ожидается в 12.00.