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05.03.2020 14:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сочи стал самым популярным местом для путешествий в России

Текст: Ирина Белова
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Определены самые популярные туристические направления в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр "Avito Недвижимость". Первое место в этом рейтинге занял Сочи.

В последние месяцы россияне, как выяснилось, чаще всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в городе-курорте. Он вошел в топ-3 популярных направлений в списке из 21 города страны. Кстати, этой зимой Сочи посетило почти 730 тысяч гостей. Понятно, в немалой степени благодаря горнолыжному сезону в Красной Поляне, который продлится до конца апреля.

Фото: РИА Новости
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Следом за южным муниципалитетом идет Москва, которая вошла в топ популярных направлений среди жителей восьми городов. А вот сами жители столицы прошедшей зимой больше всего интересовались Сочи, Санкт-Петербургом и Переславлем-Залесским.

Третье место досталось отдельно сочинскому поселку Красная Поляна. Так, в пяти крупнейших городах этот горнолыжный курорт стал одним из самых востребованных направлений для зимнего отдыха. В текущем году на фоне аномально теплой зимы у россиян появился интерес к путешествиям по направлениям, где погода оставалась прохладной.

"У части россиян были популярны поездки в места, где аномально теплая зима не столь заметна, - говорится в исследовании. - Так, например, часть краснодарцев и нижегородцев интересовались для зимних поездок нестандартным направлением - Якутском".

Также соотечественники активно интересовались поездками в соседние крупные города, где есть туристические достопримечательности, или на местные курорты.

"Например, в Иркутске в топ популярных направлений для краткосрочной аренды недвижимости вошел Улан-Удэ, в Калининграде - курортные городки-спутники: Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский", - приводится в данных исследования, которое проводилось с первого декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Специалисты изучили, на какие курортные и туристические точки в объявлениях о краткосрочной аренде жилья пришлось больше всего просмотров пользователей из 25 крупнейших российских городов.

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