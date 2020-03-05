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05.03.2020 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назначена и.о. главы минпромполитики

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Елена Элекчян. Фото: Пресс-служба минпромполитики Республики Крым Елена Элекчян. Фото: Пресс-служба минпромполитики Республики Крым
Елена Элекчян. Фото: Пресс-служба минпромполитики Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил временно исполняющим обязанности министра промышленной политики республики Елену Элекчян. Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РК
Аксенов переназначил главу Минэкологии Крыма

С июля 2017 года Элекчян занимает должность заместителя министра.

В феврале Аксенов принял отставку Андрея Васюты, который возглавлял минпромполитики Крыма с февраля 2016 года. До этого он был генеральным директором ГУП РК "Крымские морские порты". До 2016 года министерством промполитики политики руководил Андрей Скрынник.

Елена Элекчян окончила Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-строитель", Одесский институт внутренних дел по специальности "правоведение" и Одесский региональный институт госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

С 2010 по 2014 год Элекчян занимала пост начальника отдела промышленной политики республиканского комитета АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, начальника отдела энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии, а также начальника управления промышленной политики. В 2014-2017 годах возглавляла управление промышленного комплекса министерства промышленной политики республики.

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