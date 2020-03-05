В Крыму погиб сорвавшийся со скалы турист

В Крыму 33-летний мужчина, отдыхая на скале Дива (Симеиз), сорвался с уступа и упал в море.

К месту поисковых работ были направлены семеро сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Спустя час водолазы обнаружили в море в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров тело мужчины.

По данным МЧС РК, погибший - житель Кирова.

В МЧС в очередной раз призвали туристов, отдыхающих на полуострове, быть осторожными и соблюдать правила безопасности. По данным ГИМС, с начала года на воде произошло уже четыре происшествия, в которых три человека погибли, одного спасли. Так, в начале февраля на пляже "Ласточкино гнездо" мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спасти их не удалось. А в Ялте мужчину смыло с пирса в районе пляжа Приморский.

- Отдых вблизи водных объектов должен быть только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Помните - несчастные случаи чаще всего происходят при нарушении правил безопасного поведения! - подчеркнул министр МЧС РК Сергей Шахов. - Сейчас море холодное, и в случае падения в воду переохлаждение может привести к судорогам и как следствие к трагическому исходу.