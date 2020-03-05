Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.03.2020 15:51
Рубрика: Легковые авто

Российский авторынок снова упал

Текст: Валерий Карташов
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

После двух месяцев роста российский авторынок в феврале снова вернулся к падению.

В России новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в феврале было реализовано 119 073 единиц, что на 2,2% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 года. Всего по итогам первых двух месяцев 2020 года отечественный авторынок составил 218442 автомобиля (-0,5%). Об сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Xray оказался на грани вылета из списка самых продаваемых моделей РФ

Отмечается, что данные могут быть не окончательными, так как ряд компаний отказался от ежемесячной публикации информации о своих продажах.

Несмотря на то, что большинство компаний из десятки лидеров российского рынка показали отрицательные результат, увеличить продажи в феврале удалось лишь марки Hyundai (+1%), Renault (+19%), Toyota (+17%) и Volkswagen (+2%).

Традиционно лидерство удерживает отечественная Lada, которая реализовала 25 002 автомобиля - на 7% меньше, чем годом ранее. На втором месте по-прежнему Kia с результатом 17 107 (-4%) машин, на третьей позиции с результатом 14 386 автомобилей (+1%) идет Hyundai. Далее располагается Renault с показателем 10 123 проданных автомобилей (+19%), а закрывает первую пятерку Toyota (8239 ед., +17%).

В топ-10 самых также вошли Volkswagen (7518 шт., +2%), Nissan (5725 шт., -7%), Skoda (5200 шт., -12%), ГАЗ (3816 шт., -1%) и Mitsubishi (3303 шт., -9%).

Фото: скриншот с youtube.com
Идеальная "шестерка". Как выглядит 36-летний ВАЗ почти без пробега

Бестселлером российского авторынка в феврале остается Lada Granta (9559 ед.). На вторую строчку поднялась Kia Rio (8367 ед.), которая с небольшим отрывом обошла Lada Vesta (8107 ед.). Четвертую позицию занимает Hyundai Creta (6636 ед.), а замыкает пятерку Hyundai Solaris (4453 ед.).

По прогнозам АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам 2020 года снизятся на 2,1% по сравнению с 2019 годом - до 1,72 млн машин.

"Убийцы" УАЗа от Haval начали поступать к российским дилерам
В Подмосковье появится платный дублер МКАД
#Lada #Toyota #Volkswagen #Hyundai #Renault