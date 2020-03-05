Российский авторынок снова упал

После двух месяцев роста российский авторынок в феврале снова вернулся к падению.

В России новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в феврале было реализовано 119 073 единиц, что на 2,2% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 года. Всего по итогам первых двух месяцев 2020 года отечественный авторынок составил 218442 автомобиля (-0,5%). Об сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Отмечается, что данные могут быть не окончательными, так как ряд компаний отказался от ежемесячной публикации информации о своих продажах.

Несмотря на то, что большинство компаний из десятки лидеров российского рынка показали отрицательные результат, увеличить продажи в феврале удалось лишь марки Hyundai (+1%), Renault (+19%), Toyota (+17%) и Volkswagen (+2%).

Традиционно лидерство удерживает отечественная Lada, которая реализовала 25 002 автомобиля - на 7% меньше, чем годом ранее. На втором месте по-прежнему Kia с результатом 17 107 (-4%) машин, на третьей позиции с результатом 14 386 автомобилей (+1%) идет Hyundai. Далее располагается Renault с показателем 10 123 проданных автомобилей (+19%), а закрывает первую пятерку Toyota (8239 ед., +17%).

В топ-10 самых также вошли Volkswagen (7518 шт., +2%), Nissan (5725 шт., -7%), Skoda (5200 шт., -12%), ГАЗ (3816 шт., -1%) и Mitsubishi (3303 шт., -9%).

Бестселлером российского авторынка в феврале остается Lada Granta (9559 ед.). На вторую строчку поднялась Kia Rio (8367 ед.), которая с небольшим отрывом обошла Lada Vesta (8107 ед.). Четвертую позицию занимает Hyundai Creta (6636 ед.), а замыкает пятерку Hyundai Solaris (4453 ед.).

По прогнозам АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам 2020 года снизятся на 2,1% по сравнению с 2019 годом - до 1,72 млн машин.