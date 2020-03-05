Сенатор Рязанский оценил идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

Более надежной считает предлагаемую модель системы оплаты отпусков и декретов первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Напомним, сегодня стало известно, что в России планируется реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпускв. Предполагается, что с 2021 года компенсировать выплаты вместо работодателя будет Фонд социального страхования (ФСС).

- Это будет более надежная модель в силу того, что не у всех работодателей всегда четко соблюдается дисциплина исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий… Повысится надежность выплаты всех тех платежей, которые нужно быстро и четко оформлять перед отпусками и перед выплатой декретных и больничных", - приводит слова сенатора RT.

Он отметил, что у Фонда социального страхования хорошая репутация, и он работает устойчиво. "Я думаю это предложение заслуживает внимания", - заключил Валерий Рязанский.