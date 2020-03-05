Сенатор США призвал дать КНР послабления по торговой сделке

Вашингтон должен предоставить Китаю послабления в реализации торговой сделки из-за возникших у Пекина экономических трудностей, связанных с распространением нового коронавируса COVID-19. С таким заявлением выступил председатель финансового комитета Сената конгресса США республиканец Чак Грассли.

Он подчеркнул, что не видит признаков, которые свидетельствовали бы о планах КНР нарушить договоренности, достигнутые в рамках первой фазы торгового соглашения с Вашингтоном, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Сенатор также не исключил, что последствия эпидемии коронавируса могут отсрочить продолжение торговых переговоров. Грассли отметил, что решение ФРС США понизить процентную ставку может помочь компенсировать негативное влияние вспышки COVID-19 на экономику.

После 13 раундов переговоров США и Китай подписали в январе первый пакет документов в рамках торговой сделки. Подписи поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Соглашение предусматривает, что Китай закупит у США промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов долларов, сельхозпродукции - на 40 миллиардов долларов. Кроме того, в ближайшие два года Пекин обязуется потратить еще 35-40 миллиардов на услуги. Пекин также пообещал повысить защиту в области авторских прав.

Напомним, в конце декабря 2019-го года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В январе было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус COVID-19. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы уже в 76 странах.