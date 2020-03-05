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Рубрика: Спорт

Спартаковец Ларссон назвал гол в ворота ЦСКА самым важным в карьере

Текст: Артем Локалов

Джордан Ларссон принес победу "Спартаку" в матче 1/4 финала Кубка России.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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- Это самый важный гол в моей карьере. 100 процентов. Не так важно, кто именно защищал ворота соперника. Такие эмоции - потому что гол действительно важный. Уже созвонился с мамой и сестрой. Конечно же, пообщаюсь теперь и с отцом, - сказал Ларссон после матча.

Отец Джордана - Хенрик Ларссон - известный в недавнем прошлом футболист сборной Швеции, шотландского "Селтика" и испанской "Барселоны".

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