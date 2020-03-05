Спартаковец Ларссон назвал гол в ворота ЦСКА самым важным в карьере

Джордан Ларссон принес победу "Спартаку" в матче 1/4 финала Кубка России.
- Это самый важный гол в моей карьере. 100 процентов. Не так важно, кто именно защищал ворота соперника. Такие эмоции - потому что гол действительно важный. Уже созвонился с мамой и сестрой. Конечно же, пообщаюсь теперь и с отцом, - сказал Ларссон после матча.
Отец Джордана - Хенрик Ларссон - известный в недавнем прошлом футболист сборной Швеции, шотландского "Селтика" и испанской "Барселоны".
Джоржан Ларссон про победный гол:— Артем Локалов (@lokalov) March 4, 2020
- Это самый важный гол в моей карьере. 100 процентов. Не таа важно, кто именно защищал ворота соперника. Такие эмоции - потому что гол важный. Уже созвонился с мамой и сестрой. Конечно же, пообщаюсюсь теперь и с отцом.#СпартакЦСКА pic.twitter.com/6sCq244IBz