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Рубрика: Спорт

Тедеско о поведении Гончаренко: Это нормально после таких матчей

Текст: Илья Соболев
После победы "Спартака" над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России на послематчевой пресс-конференции Доменико Тедеско был встречен бурными аплодисментами. Немецкий тренер в долгу не остался, подробно ответив на все вопросы журналистов.

Доменико Тедеско: Непростая игра, непростой соперник. В игре было, наверное, все, болельщики должны были получить огромное удовольствие. Мы начали очень хорошо, забили два, могли забить больше. Потом пропустили два. Подарили сопернику два мяча. Считаю, это следствие отсутствия опыта таких ситуаций. В конце мы показали силу характера. Это нелегко играть полчаса в меньшинстве. Мы могли сегодня выиграть, могли и проиграть. Мы выиграли и я счастлив.

Фото: Михаил Синицин/РГ
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После матча вы подошли пожать руку Гончаренко. Он вас оттолкнул…

Доменико Тедеско: Это не проблема. После матча с такими эмоциями такое случается.

Почему вы решили упростить игру и сделали акцент на контратаки?

Доменико Тедеско: Мы видели, что у соперника были проблемы в том, чтобы противостоять контратакам. Поэтому делали на них ставку. Но это было лишь частью нашего плана. Они пытались закрыть нас на правом фланге. Если поднять статистику, у Кутепова и Рассказова наверняка окажется больше всех касаний. Но это не стало для нас проблемой. Мы играли с соперником одинаковыми схемами, поэтому и для нас и для них было непросто найти свободное пространство. Игра свелась к тому, что соперники нейтрализовали друг друга, поэтому было так много борьбы, длинных передач. Опять же у ЦСКА хорошие игроки. Влашич и Фернандес в первом тайме доставляли нам немало проблем.

Зелимхан Бакаев получил сотрясение мозга? Насколько оно серьезно? Можно ли говорить, что без него команда резко потеряла в созидании?:

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Доменико Тедеско: Надеюсь, Бакаев сможет сыграть с Краснодаром. Конечно, если приходится убирать такого техничного креативного футболиста, то игра становится совсем другой. При Гусе игра хуже не стала. Он хорошо играл, хорошо прессинговал. В конце мог даже забить четвертый мяч. Мы можем заменить любого, это наша цель. Есть Гулиев, который может сыграть на его позиции. У нас много возможностей, и мы доверяем всем в этой команде.

Прокомментируйте эпизод на 93-й минуте с возможной рукой игрока ЦСКА в своей штрафной и удаление Понсе. И почему показали желтую карточку Артему Реброву?

Доменико Тедеско: Что касается игры рукой, не могу сказать, что произошло. Я попросил арбитров посмотреть этот эпизод, они сказали, что посмотрели, и ничего там не было. Это не моя работа - комментировать такие ситуации. Что касается удаления, потерять игрока в такой ситуации, это было тяжелым ударом. Тем более, мы подготовили ему замену, должен был выйти Мирзов. Но если там была желтая карточка, то мы ее принимаем.

Что вы сказали команде в перерыве между дополнительными таймами, после чего Джордан практически сразу забил?

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Доменико Тедеско: Ничего особенного. Сказал терпеть, ждать своего шанса. По большому счету с удалением Понсе игра не сильно для нас изменилась. Сзади структура нашей обороны осталась прежней. Единственное, мы стали прессинговать их двух нападающих, больше стали участвовать в прессинге наши восьмерки. Отдаю должное всей команде, сохранившей компактность до конца. Отдельное спасибо Роману Зобнину. Он не был готов на все 100 из-за простуды, но он отыграл все 120 минут. Тилю, который прекрасно прессинговал в дополнительное время. Дело не во мне, а в игроках.

Поздравьте Максименко с голевым пасом. Вопрос в следующем: у ЦСКА очень рослая оборона, но "Спартак" настойчиво продолжал атаковать верхом. Может, все таки стоило опустить мяч?

Доменико Тедеско: Макси сделал сегодня хорошую работу. Хорошо начинал атаки команды. По поводу длинных передач, постараюсь объяснить. Когда Илья Кутепов владел мячом, наш крайний защитник находился под прессингом, Крал был закрыт, опорники держали опорников, потому что мы играли одинаковыми схемами. Жиго был под прессингом второго форварда. Непросто было найти продолжение атаки. Можно было отдать на Зобнина, на Тиля, между линиями. Но это рискованно: можно было получить в ответ опасную контратаку. И еще хочу заметить, что иногда длинные забросы - не самый плохой вариант. Даже если форвард проигрывает верховую борьбу, можно побороться за подбор и создать что-то. Конечно, можно было найти другие схемы атаки, например, за счет резкой смены флангов, отдавать мяч крайним защитником. Или как в первом тайме, когда соперник несколько раз оставлял одного Крала, и мы начинали атаки через центр.

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