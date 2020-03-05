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05.03.2020 18:09
Рубрика: Экономика

Торговые сети стали искать поставщиков на замену из-за коронавируса

Текст: Татьяна Карабут
Коронавирус повлечет осложнения в экспорте продукции АПК. Но на фоне угрозы засухи нынешним летом это не самая большая проблема для отечественных аграриев. Тем более не стоит опасаться дефицита каких-либо продуктов на полках магазинов: во избежание убытков торговые сети заранее позаботились об альтернативных каналах поставок.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Ущерб российскому food-сектору от коронавируса будет минимальным, возможные сбои будут компенсированы, уверен глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров. Еще в начале февраля ряд крупных ритейлеров сформировал пул потенциальных альтернативных поставщиков.

Фото: Reuters
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"Недопоставки наносят серьезный ущерб бизнесу, поэтому торговые сети всегда рассматривают худший сценарий и составляют план антикризисного реагирования", - поясняет Алексей Федоров. Он убежден, что российским потребителям точно не стоит паниковать и закупаться продуктами впрок.

Россия импортирует из Китая сельхозпродукцию на сумму более 1 млрд долларов США, приводит данные ФТС директор центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Илья Строкин. По большей части это фрукты, овощи и переработанные овощи, а также переработанная рыба. В основном эта продукция направляется на дальневосточные регионы, там оперативно заместить выпавший объем логистически будет достаточно непросто, считает эксперт.

Больше поводов для беспокойства - у отраслей АПК, ориентированных в первую очередь на экспорт в Китай. Так, в прошлом году Россия отправила в Поднебесную 722 тыс. т сои. Впрочем, пока, хоть и с задержкой, но грузы с Дальнего Востока в Китай идут, знает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько. Коронавирус косвенным образом отразился на уровне спроса на сою со стороны китайских покупателей. И в целом риск просадки поставок есть, но вряд ли она будет существенной, оценивает эксперт.

Другая ситуация - с российской рыбой. В начале февраля глава Росрыболовства Илья Шестаков признавал, что Россия может снизить объемы поставок рыбы в Китай, и российским рыбакам придется искать альтернативные рынки сбыта. Доля Китая в общем объеме экспорта за рубеж мороженой рыбы и морепродуктов превышает 60% и в 2019 году составила более 1 млн т, приводит данные представитель консалтинговой компании "НЭО Центр" Анастасия Сысоева. И наибольший среднемесячный объем экспорта обычно приходится именно на февраль-апрель. В прошлом году за эти месяцы мы экспортировали более 380 тыс. т мороженой рыбы.

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
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"Потери рыболовов на Дальнем Востоке могут кратно превысить стоимость экспортированной продукции, поскольку задержки поставок влекут за собой порчу продукции, простой предприятий и экологические проблемы, связанные с утилизацией произведенной продукции", - считает Анастасия Сысоева.

Впрочем, в нынешнем агросезоне коронавирус - не самая большая головная боль российского АПК. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, из-за погодных условий посевная кампания в ряде регионов началась на 10 дней раньше среднемноголетних сроков. Эксперты неоднократно высказывали опасения, что аномально теплая зима может привести к печальным последствиям - засухе (а с ней и пожарам), а также более активной "работе" вредителей посевов.

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