Украинской певице пришлось оправдываться за похвалу в адрес Little Big

Украинская певица Яна Шемаева, выступающая как Jerry Heil, продолжает оправдываться за допущенную "неосторожность". Напомним: девушка опубликовала в своем Instagram пост, где посмела одобрительно отозваться о российском коллективе Little Big. Который будет в этом году представлять нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение" и, по мнению Яны, имеет все шансы на победу.

Шемаеву тут же бросились попрекать в отсутствии патриотизма. Зачастую - в весьма скверных выражениях.

На это артистка ответила новым постом. Указав, что комментаторы неправы, и слова их певицу больно ранят. А также негативно сказываются на родных Шемаевой.

Девушка пояснила, что, конечно же, поддерживает украинских артистов - о чем говорила неоднократно. Но ведь, смотря объективно, Little Big действительно хороши и могут "зайти" на "Евровидении".

А у фронтмена группы "сильная энергетика", и это очевидный факт. Как полагает Яна, выступление LB на конкурсе - "это может быть разрыв".

"Понимаете теперь, о чем я?" - спросила злопыхающих артистка.