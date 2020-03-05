В Беларуси разработана тест-система для диагностики коронавируса

Он дал понять, что к работе над ее созданием ученые приступили сразу после начала распространения вируса в Китае, уточнив, что в разработке использовались данные Всемирной организации здравоохранения, опубликовавшей специфическую последовательность нуклеотидов, позволяющую синтезировать праймеры для диагностики коронавируса.

Отвечая на вопрос об источниках нового заболевания, Горбунов признался, что он пока эпидемиологами со всей очевидностью не установлен, хотя летучие мыши и рассматриваются как одни из возможных потенциальных носителей. "То, что вирусы могут передаваться от животных к человеку, или, как мы говорим, способны преодолевать межвидовой барьер, является сегодня общеустановленным фактом", - констатировал он, передает БЕЛТА.

Кстати, генетический анализ нового вируса, утверждают эксперты, показал, что его структура совпадает с другими известными коронавирусами - на 85 процентов с вирусом атипичной пневмонии SARS и на 15 процентов с ближневосточным вирусом MERS. В этой комбинации генов и заключается его уникальность.

Все страны, в которых есть соответствующие лаборатории, пояснил ученый, могут воспроизвести набор реактивов и использовать его. В Беларуси с этим проблем не было, заверил ученый, поскольку в стране "технологии хорошо развиты, есть высококвалифицированные сотрудники. Поэтому уже с января мы имели собственные наборы для диагностики". Правда, эти препараты пока не зарегистрированы, поскольку регистрация требует длительного времени, сообщил руководитель центра.

В настоящее время в республике используются также тест-система Союзного государства и система ВОЗ, подчеркнул Горбунов, добавив, что "положительные результаты перепроверяются на всех трех".