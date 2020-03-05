В ЦИК рассказали, когда стартует кампания по общероссийскому голосованию

Кампания по общероссийскому голосованию стартует в тот день, когда вступит в действие вторая статья законопроекта о поправках в Конституцию РФ. Об этом заявил глава ЦИК Элла Памфилова в ходе второго Общероссийского электорального форума. Она напомнила, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить по специальному закону, который сейчас принимается в Государственной думе.

"Ровно в тот день, когда статья 2 закона вступит в действие - мы с вами, вся наша избирательная система стартует в полной мере. Это будет именно ровно в тот день", - сказала Памфилова.

Напомним, что голосование состоится 22 апреля. Глава ЦИК также добавила, что президент России своим распоряжением правомерно возложил на ЦИК и всю избирательную систему РФ именно подготовку к организации проведения предстоящего общероссийского голосования.

Основная задача ЦИК - "обеспечить полную достоверность", отметила Памфилова. "Чтобы процедура голосования ни у кого не вызывала сомнения. Надо давать полную правдивую достоверную информацию", - сказала она. Поэтому ЦИК готовится провести широкомасштабную информационную кампанию.

В частности, в специальном мобильном приложении каждый гражданин сможет скачать предлагаемые к Конституции поправки. Кроме того, в ЦИК переведут их с юридического языка на язык, понятный для простых людей. На участках для голосования также будет лежать действующая Конституция РФ и список поправок.