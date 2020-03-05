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05.03.2020 16:38
Рубрика: Легковые авто

В Гидрометцентре рассказали, когда лучше менять резину

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Московским автомобилистам рано менять зимнюю резину на летнюю. "Переобувать" машину следует, когда среднесуточная температура достигнет 5-7 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: РИА Новости
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"Резина должна обладать определенной эластичностью, а летняя резина обеспечивает хорошее сцепление с дорожной поверхностью, когда среднесуточная температура выше 5 градусов, а лучше когда 7 градусов тепла", - отметил Вильфанд.

В ближайшие выходные, по данным Гидрометцентра, днем в столице ожидается 8-10 градусов тепла, в понедельник и вторник - 5-10 градусов тепла, в среду - 9-14 градусов тепла.