В Гидрометцентре рассказали, когда лучше менять резину

Московским автомобилистам рано менять зимнюю резину на летнюю. "Переобувать" машину следует, когда среднесуточная температура достигнет 5-7 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Резина должна обладать определенной эластичностью, а летняя резина обеспечивает хорошее сцепление с дорожной поверхностью, когда среднесуточная температура выше 5 градусов, а лучше когда 7 градусов тепла", - отметил Вильфанд.

В ближайшие выходные, по данным Гидрометцентра, днем в столице ожидается 8-10 градусов тепла, в понедельник и вторник - 5-10 градусов тепла, в среду - 9-14 градусов тепла.