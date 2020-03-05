В Госдуме оценили инициативу о новом порядке оплаты больничных

Ранее стало известно, что с 2021 года их предложено компенсировать Фонду социального страхования (ФСС) вместо работодателей. О такой инициативе сообщалось со ссылкой на разрабатываемый в правительстве законопроект.

- Если менять, то менять только для того, чтобы можно было оперативно и удобно получить положенные социальные выплаты, - оценил идею глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, которого цитирует РИА Новости.

В целом это могло бы помочь россиянам, сталкивающимся с недобросовестными работодателями - которые нарушают правила, задерживают выплаты, отметил он. А также может сработать и в случае, если у работодателя не хватает оборотных средств для того, чтобы сначала выплатить, а потом получить компенсацию от фонда.

Однако эту инициативу необходимо проработать, чтобы обеспечить гражданам положенные выплаты действительно без бюрократических проволочек, считает парламентарий.

Однозначной позиции у главы комитета по предполагаемым изменениям пока нет - он призвал дождаться текста самого законопроекта.

Идею уже поддержал уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, который назвал ее справедливой.

- Сейчас работодатели мало того что выплачивают в ФСС немалые взносы, так у них при оплате больничного возникает еще и дополнительный финансовый разрыв, - пояснил он, - сначала заплати сотруднику, и только потом дождись возврата денег из фонда.