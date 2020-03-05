В Индонезии инфицированных коронавирусом изолируют на необитаемом острове

Власти Индонезии намерены разместить на одном из необитаемых островов больницу и карантинный центр для инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом в четверг сообщила газета The Jakarta Post.

По ее информации, главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто посетил несколько островов и остановил свой выбор на небольшом острове Галанг. Здесь сохранилась бараки, в которых с 1976 по 1996 годы размещались беженцы из Вьетнама, а также есть электричество и скважины с питьевой водой, пишет ТАСС. По словам главкома, в течение месяца на Галанге может быть открыта инфекционная больница на тысячу человек.

Напомним, в начале марта власти Индонезии заявили о двух первых случаях коронавируса в стране. В Малайзии и Сингапуре еще на прошлой неделе обнаружили нескольких человек, зараженных COVID-19, которые побывали в Индонезии, в том числе в Джакарте и на острове Батам.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных на территории материкового Китая, откуда началось распространение коронавируса, составляет 80,4 тысячи, скончались 2984 человека. Общее число инфицированных вне КНР достигло 12668 человек, умерли - 214. Вирус хватил уже 76 стран мира.