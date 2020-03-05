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05.03.2020 02:19
Рубрика: В мире

Испорчены земельным вопросом

В 2019 году в республике по итогам проверок Генпрокуратуры выявлено более трех тысяч нарушений законодательства
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 46(8100)
Больше всего афер с землей в республике в курортной зоне Иссык-Куля. Фото: Влад Ушаков Больше всего афер с землей в республике в курортной зоне Иссык-Куля. Фото: Влад Ушаков
Больше всего афер с землей в республике в курортной зоне Иссык-Куля. Фото: Влад Ушаков
Лидирующие позиции по аферам с землей занимают Бишкек и Иссык-Кульская область КР. Причем замешаны в незаконной передаче участков в собственность третьим лицам в ущерб государству и простым гражданам часто оказываются чиновники.

На карте не значится

В этом году исполняется ровно десять лет, как бишкекчанка Оксана Лапсина пытается вернуть землю, которую она получила по наследству от родителей. Участок размером 445 квадратных метров находится практически в центре столицы. Его еще в 50-х годах прошлого столетия выделили для строительства дома бабушке Оксаны, работавшей в то время на кожевенном заводе.

В 1989 году этот земельный участок и строение на нем постановлением совета народных депутатов Свердловского района города Фрунзе (ныне Бишкека. - Прим. ред.) передано родителям Оксаны в собственность. После их смерти в 2004-м Лапсина на основании свидетельства о праве наследования получила на участок все правоустанавливающие документы. Казалось бы, проблем не должно было возникнуть.

Фото: azattyk.org
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- Мне даже в голову не могло прийти, что, имея на руках все бумаги, я столкнусь с настоящим беспределом, - рассказала корреспонденту "РГ" Оксана. - После апрельских событий 2010 года мой участок оказался в собственности у совершенно постороннего человека. На тот момент он являлся сотрудником милиции. Я сначала обратилась в администрацию Свердловского района столицы. Там меня направили в департамент индивидуального жилищного строительства. Оттуда жалобу вернули снова в районную администрацию. Я также написала заявление в Службу собственной безопасности МВД, но ответа так и не получила.

Оксана Лапсина решила обратиться в суд. Долгие восемь лет слуги Фемиды не могли поставить точку в этом вопросе. Причем по банальной причине. Суд вынес отдельное поручение Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимость создать комиссию для установления границ участка. Ее члены выезжали на место 11 раз, но исполнить поручение суда так и не смогли. Из-за этого судьи отказали Лапсиной в дальнейшем рассмотрении гражданского иска.

В декабре 2019-го наконец-то поступило официальное письмо из МВД, в котором говорится, что указанный в заявлении Лапсиной сотрудник год назад вышел на пенсию, поэтому никаких мер дисциплинарного характера к нему принять не могут.

Сейчас материалы дела запросила Генеральная прокуратура. В ведомстве заверили, что будет решаться вопрос о начале уголовного расследования в отношении чиновников, которые выдали правоустанавливающие документы на участок Лапсиной постороннему человеку.

Любой ценой

Курортная зона Иссык-Кульской области всегда манила желающих получить участок земли. Поэтому нарушений в этой сфере там хоть отбавляй.

Недавно, например, представители прокуратуры выиграли судебный процесс по делу о возращении в муниципальную собственность земельного участка площадью около четырех гектаров и оценочной стоимостью более 60 миллионов сомов, который был продан местными органами власти одному обществу с ограниченной ответственностью.

В прошлом году аппарат омбудсмена Киргизии сообщил о факте незаконного отвода участка земли на берегу Иссык-Куля. В результате обманутыми оказались инвесторы из Казахстана. Этот судебный процесс по времени рассмотрения дела бьет рекорды, как и в случае с Оксаной Лапсиной.

Фото: Евгения Евреинова
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В феврале 2008 года две казахстанские предпринимательницы заключили договор с бизнесменом из КР о создании совместного предприятия, которое должно было построить на побережье озера коттеджный поселок. Сумма сделки превышала три миллиона долларов. По условиям договора после завершения работ большая часть объектов должна была перейти в собственность казахстанцев. Однако контракт так и не был выполнен.

В течение 10 лет судьи различных инстанций пытались разобраться в ситуации. Всплыла масса подробностей. В частности, было установлено, что земля, на которой возводились коттеджи, была незаконно выведена из категории государственной собственности. По этому факту в отношении чиновников возбудили уголовное дело.

Что касается гражданского спора, то точку в нем поставил Верховный суд КР, который оставил в силе решение суда второй инстанции о возвращении казахской стороне трех миллионов долларов. Вот только деньги предпринимательницы не получили до сих пор.

По данным Генпрокуратуры (ГП) КР, в 2019 году в республике были выявлены многочисленные нарушения земельного законодательства практически во всех сферах правоотношений.

- Среди наиболее распространенных - несоответствие принятых правовых актов действующему законодательству, нарушение порядка предоставления и изъятия земельных участков, необоснованное предоставление льгот по уплате земельного налога и другие. Всего проведено свыше 1100 проверок, в рамках которых прокуроры выявили около 3000 нарушений закона. В целях их устранения в соответствующие ведомства внесено 1517 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечено 274 должностных лица. Государству возвращен 81 земельный участок общей площадью 327 гектаров, которые ранее были незаконно предоставлены в собственность физическим и юридическим лицам, - сообщили в ГП КР.

Спорный момент

И без того непростую ситуацию в сфере землепользования осложнил принятый в конце 2019 года депутатами Бишкекского городского кенеша План детальной планировки центральной части столицы (ПДП). Этот документ прошел общественное обсуждение, но тем не менее у горожан возникло много вопросов к его разработчикам.

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Главной проблемой является то, что городские власти не предоставили полную информацию о ПДП и даже признали его документом для служебного пользования, - пояснил адвокат Давран Касымов. - Горожане опасаются, что план откроет дорогу массовому изъятию объектов недвижимости и земельных участков для общественных и государственных нужд. Законодательство страны дает право жителям получать информацию об экологическом, градостроительном, социально-экономическом состоянии территорий, населенных пунктов, о разработке и состоянии программ, проектов, связанных с изменениями в организации территорий и их развитием. Также люди имеют право на участие в рассмотрении и обсуждении градостроительно-архитектурных программ и проектов, затрагивающих права и интересы коллективов или отдельных граждан. Однако пока этого не происходит, что рано или поздно может спровоцировать социальный взрыв.

Эксперты в сфере землеустройства полагают, что если не принять экстренных мер, то количество нарушений в области земельного законодательства в ближайшее время может возрасти в разы, и суды будут завалены делами о земельных спорах.

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