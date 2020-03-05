В МИД признали легальными испытания гиперзвуковых ракет в США

В России не видят проблем в испытаниях гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах. Об этом в четверг заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

"В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть", - сказал Ермаков.

Напомним, в начале года в Вашингтоне объявили об активизации работ по созданию гиперзвукового оружия. По словам главы Пентагона Марка Эспера, сейчас США догоняют Россию в этой сфере и вынуждены вкладывать "каждый доллар" для получения конкурентных преимуществ. Ранее стало известно, что американские власти заключили контракт с Lockheed Martin на 30 миллионов долларов на проектирование новейших ракет, способных развивать скорость около девяти махов.