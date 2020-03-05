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Рубрика: В мире

В США конгрессмены одобрили выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с COVID-19

Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Далее документ должен поступить на рассмотрение в Сенат.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

В феврале президент США Дональд Трамп запросил дополнительное финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Подчеркивалось, что эти средства необходимы для ускорения разработки вакцины, повышения эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием, закупки оборудования и материалов. Однако законодатели решили значительно увеличить финансирование, пишет РИА Новости.

В Соединенных Штатах число жертв коронавируса в среду возросло до 11 - десять в штате Вашингтон и один в Калифорнии. Всего по стране подтверждены 80 заражений, большинство - в этих же двух штатах.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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