В США конгрессмены одобрили выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с COVID-19

Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Далее документ должен поступить на рассмотрение в Сенат.

В феврале президент США Дональд Трамп запросил дополнительное финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Подчеркивалось, что эти средства необходимы для ускорения разработки вакцины, повышения эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием, закупки оборудования и материалов. Однако законодатели решили значительно увеличить финансирование, пишет РИА Новости.

В Соединенных Штатах число жертв коронавируса в среду возросло до 11 - десять в штате Вашингтон и один в Калифорнии. Всего по стране подтверждены 80 заражений, большинство - в этих же двух штатах.