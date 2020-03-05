Визит Си Цзиньпина в Японию отложили из-за коронавируса

"Необходимо отдать приоритет борьбе с распространением коронавируса, который сейчас является самой большой проблемой", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, которого цитирует газета "Асахи симбун". По его словам, председатель КНР посетит Японию в удобное для обеих сторон время.

Между тем журналисты отмечают, что Си Цзиньпин вряд ли сможет приехать в Японию раньше осени. Рабочие графики премьер-министра Синдзо Абэ и японского императора Нарухито насыщены другими событиями, поэтому они не смогут принять его в летний период.

Добавим, что накануне Токио посетил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии (ЦК КПК) Китая, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Высокопоставленный представитель КНР обсуждал с японскими партнерами детали предстоящего визита Си Цзиньпина в Страну восходящего солнца.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в Японии достигло 1048 человек. Больше всего зараженных выявлено в северном губернаторстве Хоккайдо, префектуре Айти и столичном городе Токио. Случаи инфицирования зарегистрированы в большинстве регионов страны.