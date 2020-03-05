АвтоВАЗ поставил на конвейер новую специальную серию Lada Xray Сross Instinct, оснащенную мультимедийной системой Яндекс.Авто. Она станет флагманом линейки кроссоверов Xray Cross. В продаже новинка появится, скорее всего, до лета 2020 года. Цены производитель пока не называет, но понятно, что за мультимедийную "начинку" придется доплатить.

Это будет первая Lada с мультимедийной системой Яндекс.Авто и фактически первый автомобиль российской марки с встроенной системой отечественного поисковика. Все новые кроссоверы специальной серии оборудуют модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов.

Яндекс.Авто позволяет подключить автомобиль к интернету и объединяет популярные сервисы поисковой сети, адаптированные специально для водителей. На большом экране пользоваться сервисами удобнее и безопаснее, поэтому его увеличили до восьми дюймов и расположили на самом верху панели приборов. А с помощью голосового ассистента Алисы можно управлять всеми функциями, не отвлекаясь от дороги.

Яндекс.Авто в автомобилях Xray Cross Instinct включает приложения "Навигатор", "Музыка", "Заправки" и стандартный поисковик. Получается, что автомобиль становится более персонализированным - он знает избранные адреса водителя, любимые маршруты и музыку. А встроенный навигатор запускается при включении бортового компьютера, при этом на сенсорном экране отображается навигационный виджет, чтобы не пропустить нужный поворот, а другим заметным виджетом обозначается превышение скорости.