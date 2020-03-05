Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.03.2020 23:35
Рубрика: Российский автопром

Алиса доведет

Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 49 (8103)
АвтоВАЗ поставил на конвейер новую специальную серию Lada Xray Сross Instinct, оснащенную мультимедийной системой Яндекс.Авто. Она станет флагманом линейки кроссоверов Xray Cross. В продаже новинка появится, скорее всего, до лета 2020 года. Цены производитель пока не называет, но понятно, что за мультимедийную "начинку" придется доплатить.
Новая "Лада" станет флагманом линейки кроссоверов Xray Cross. Фото: Пресс-центр АвтоВАЗа Новая "Лада" станет флагманом линейки кроссоверов Xray Cross. Фото: Пресс-центр АвтоВАЗа
Новая "Лада" станет флагманом линейки кроссоверов Xray Cross. Фото: Пресс-центр АвтоВАЗа

Это будет первая Lada с мультимедийной системой Яндекс.Авто и фактически первый автомобиль российской марки с встроенной системой отечественного поисковика. Все новые кроссоверы специальной серии оборудуют модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Xray оказался на грани вылета из списка самых продаваемых моделей РФ

Яндекс.Авто позволяет подключить автомобиль к интернету и объединяет популярные сервисы поисковой сети, адаптированные специально для водителей. На большом экране пользоваться сервисами удобнее и безопаснее, поэтому его увеличили до восьми дюймов и расположили на самом верху панели приборов. А с помощью голосового ассистента Алисы можно управлять всеми функциями, не отвлекаясь от дороги.

Яндекс.Авто в автомобилях Xray Cross Instinct включает приложения "Навигатор", "Музыка", "Заправки" и стандартный поисковик. Получается, что автомобиль становится более персонализированным - он знает избранные адреса водителя, любимые маршруты и музыку. А встроенный навигатор запускается при включении бортового компьютера, при этом на сенсорном экране отображается навигационный виджет, чтобы не пропустить нужный поворот, а другим заметным виджетом обозначается превышение скорости.