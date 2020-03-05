Завершены съемки сериала о приключениях Шерлока Холмса в России

Видеосервис START объявил об окончании съемок сериала "Шерлок в России".

В картине о приключениях легендарного сыщика в Российской Империи эпохи Александра III актер Максим Матвеев примерил сюртук Шерлока Холмса, а Константин Богомолов - мундир обер-полицмейстера.

По сюжету, Шерлок Холмс идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте преступления послания, адресованные сыщику. После схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую Империю. Детектив прибывает в Санкт-Петербург, где никто не слышал о дедукции, и методы лондонского детектива всерьез не воспринимают, селится на Пекарской улице (как еще можно перевести Бейкер стрит?), и с местным доктором Карцевым распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие полиции в лице начальника Трудного.

В роли доктора Карцева - Владимир Мишуков ("Содержанки", "Слоны могут играть в футбол", "Рыба-мечта"). Местного "Лейстреда" играет Павел Майков ("Бригада", "Измены", "Тобол").

В сериале у сыщика есть и помощница, петербурженка Софья, отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместные расследования. В этой роли Ирина Старшенбаум ("Содержанки", "Притяжение", "Вторжение").

Главный соперник Холмса - обер-полицмейстер Знаменский - "русский Мориарти". В этой роли - Константин Богомолов. Его герой - загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный.

Режиссер сериала - Нурбек Эген ("Пустой дом", "Сеть"). За сценарий приключений лондонского сыщика в городе Достоевского и Гоголя отвечал Олег Маловичко ("Метод", "Троцкий", "Лед", "Притяжение"). Визуальное решение киносериала - на счету оператора "Троцкого", "Метода" и "Триггера" Николая Богачева. Съемки сериала проходили летом 2019 года в Санкт-Петербурге и окрестностях, в том числе в знаменитом особняке А.А. Половцова на Большой Морской, где сохранились интерьеры XIX века.

Прямая речь

Нурбек Эген, режиссер:

- Мы снимаем фантазию на тему приключений Шерлока. Сценарий Олега Маловичко не базировался на произведениях Конан Дойля. Изначально эту идею Александру Цекало (за проектом стоит его продюсерская компания "Среда" - прим. ред.) принес известный художник Александр Шабуров. Наш Шерлок по-английски ироничен, лаконичен, расчетлив, холоден. Но, попав в Санкт-Петербург, начинает меняться и по-своему отражать Россию. Максим Матвеев скрупулезнейше работал над Холмсом - расписал целую тетрадь: в каком состоянии он входит в сцену, как завершает, как начинает следующую. Люди шутят, что эту подготовку можно отправлять в музей Холмса в Англии. При этом задачи запечатлеть время или исповедоваться от имени Шерлока перед нами не стояло. Мы хотели интересно рассказать историю.

Максим Матвеев, актер:

- Честно скажу, когда поступило предложение от Александра Цекало, у меня были сомнения: ярчайшие актеры ярчайшим образом уже воплотили этого персонажа на экране. Однако здесь есть множество игровых моментов, связанных с тем, что Шерлок - иностранец, и он попадает в абсолютно чуждую для себя среду. Ему, кроме дел и преступлений, приходится преодолевать еще и социальный нюанс, внутренне бороться с действительностью, присущей только России. В этом много юмора, иронии. Я провел много встреч с коренным англичанином, который живет в России давно, чтобы с его помощью понять, как технологически - именно технологически - англичанин пытается строить русскую речь, потому что все национальности делают это по-разному. У англичан нет таких звуков, нет таких глаголов, они иначе строят предложения. И в этом для меня была та характерность, которую хотелось реализовать.

Эдуард Илоян, генеральный продюсер сериала и сооснователь видеосервиса START:

- "Шерлок в России" - это первый совместный проект видеосервиса START и продюсерской компании "Среда". Масштабные съемки, высококачественная компьютерная графика, отличный актерский состав и, безусловно, сценарий не оставляют сомнений, что "Шерлок в России" станет большим индустриальным событием. Кроме того, на мой взгляд, у киносериала есть большой международный потенциал.

Иван Самохвалов, управляющий партнер компании "Среда":

- Мы давно мечтали поработать с Эдуардом Илояном, Ириной Сосновой и всей командой видеосервиса START и рады, что премьера этого смелого проекта состоится онлайн. Шерлок - самый экранизируемый персонаж в мире, существует больше 210 экранизаций. Мы, естественно, хотели снять свою интерпретацию приключений. Рассказ Александра Шабурова о том, что есть книга о похождениях знаменитого сыщика в России, придуманная дореволюционным беллетристом Петром Дудоровым, скрывавшимся под псевдонимом П. Орловец, и его компаньоном П. Никитиным, потряс нас. "Это гениально, Ватсон!" - воскликнули мы одновременно с Александром Цекало и Александрой Ремизовой и побежали писать сценарий.