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"Болливудский "Оскар" отменили из-за коронавируса

Новости
    06.03.2020, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Damien MEYER / AFP Фото: Damien MEYER / AFP
Фото: Damien MEYER / AFP

Изначально запланированное на этот месяц в штате Мадхья-Прадеш вручение "болливудского "Оскара", премии Академии кино Индии, перенесено на пока неопределенный срок.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает The Independent, виной тому - эпидемия коронавируса.

"Учитывая возрастающую обеспокоенность по поводу распространения вируса COVID-19 и заботу о здоровье и безопасности, после консультации с правительством штата руководство премии и заинтересованные стороны в киноиндустрии приняли решение перенести ее вручение на более поздний срок", - сказано в опубликованном сегодня официальном заявлении оргкомитета.

На текущий момент известно о почти ста тысячах зараженных вирусом в 93 странах мира. Из них 3,3 тысячи скончались.

Ранее сообщалось об отмене из-за короновируса Каннского фестиваля телесериалов, телерынка и об угрозе, нависшей по той же причине над "Евровидением".

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