Электромобиль Hummer получит вдвое большую батарею, чем у Tesla

General Motors провел закрытую пресс-конференцию, посвященную будущим электромобилям под брендами компании, представил панораму ближайших новинок на чистой электротяге, рассказал об их ноу-хау и внедрении в производство. Пресс-конференция проходила с условием запрета фото- и видеосъемки.

Прежде всего в основе всех электромобилей от GM будет лежать новая модульная платформа с привычным расположением элементов - плоская тяговая батарея под полом кузова в пределах базы и силовая электроника спереди и сзади от нее. Батарея собирается по технологии Ultium.

Она позволяет параллельно производить батареи различной емкости (от 50 до 200 кВт·ч) и напряжения для широчайшей линейки электромобилей самого разного назначения.

Батареи на 50 кВтч будет достаточно для ежедневных поездок на работу на компактном кроссовере. Быстрая зарядка 200-киловаттным постоянным током будет применима ко всем батареям. Кроме Hummer большая батарея будет применена на флагманском седане Cadillac Celestiq, автомобиле огромных размеров и впечатляющего дизайна, наследнике традиций великолепных 8-цилилиндровых Кадиллаков Харли Эрла 1950-х - 1960-х годов. Отделывать его будут вручную, а производить ограниченным тиражом.

Для удовлетворения потребности в удобном и комфортабельном автомобиле для широкой аудитории Cadillac выпустит среднеразмерный электрокроссовер Lyriq со свежим динамичным обликом.

Премьера новинок Cadillac пройдет 2 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

К 2023 году GM выведет на рынок 22 электромобиля марок Chevrolet, Buick, Cadillac и GMC (включая Hummer).