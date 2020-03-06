ФТС пока не корректирует план по перечислениям в бюджет из-за коронавируса

Контрольное задание на 2020 год по перечислению средств в бюджет Федеральной таможенной службой пока не будет пересматриваться под влиянием коронавируса. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Владимир Булавин.

По его словам, из-за коронавируса, из-за китайского Нового года, из-за последующего продления новогодних каникул в Китае объемы перечислений в федеральный бюджет снижаются. На ослаблении рубля потери удается немного отыгрывать, но цифра в один миллиард рублей в день сохраняется, уточнил Булавин.

В феврале 2020 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 365,5 млрд рублей. Это на 16,9% меньше, чем за это время в 2019 году (439,61) млрд рублей.

С начала года доходы казны, администрируемые таможенной службой, составили 722,3 млрд рублей - на 16,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (860,6 млрд рублей).

Минфин собирается в апреле еще раз уточнить параметры федерального бюджета на 2020 год с учетом ситуации с коронавирусом.