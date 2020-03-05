17:03 Facebook закрыл отделение в Сиэтле

Американская компания закрыла до 9 марта отделение в Сиэтле (штат Вашингтон) из-за обнаруженного у одного из сотрудников коронавируса. "У контрактника, работавшего в нашем офисе диагностировано COVID-19", - сообщил официальный представитель Facebook, цитату которого приводил телеканал Си-эн-би-си.

Получив информацию о факте заражения, компания поставила в известность остальных сотрудников и решила действовать в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, которые подчеркивают приоритет заботы о здоровье и безопасности людей.

16:09 ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть

Рост спроса на нефть в 2020 году замедлится более чем вдвое из-за влияния коронавируса. Такой прогноз выпустила Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам заседания в четверг. "Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Мы ожидаем, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой в 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года", - говорилось в заявлении.

15:45 Школьники учатся дистанционно

Свыше 290 миллионов школьников по всему миру не учатся из-за закрытия школ на фоне распространения коронавируса, сообщило ЮНЕСКО на своем сайте.

По словам гендиректора ЮНЕСКО Одри Азулая, временное закрытие школ из-за критических ситуаций, в том числе в области здравоохранения, не является редкостью, но разрастание масштабов ограничительных мер может угрожать праву на образование.

В организации сообщили, что оказывают поддержку странам, которым пришлось закрыть школы, в том числе используя способы дистанционного обучения.

15:06 Вирус разорил авиаперевозчика

Британская авиакомпания Flybe - один из крупнейших региональных перевозчиков Европы, перешла под внешнее управление. В качестве одной из причин плачевной финансовой ситуации в авиакомпании назвали негативные последствия для спроса в связи со вспышкой коронавируса, уточнялось в сообщении "Интерфакса".

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), убытки авиаперевозчиков из-за снижения интереса к перелетам в связи с коронавирусом могут достигнуть 63-113 млрд долларов.

14:09 Житель Китая умер после выписки

Вылечившийся от коронавируса житель китайского города Ухань умер через пять дней после выписки из больницы, сообщила газета "Саут Чайна морнинг пост". 36-летнего мужчину отпустили домой с предписанием находиться в карантине в течение последующих 14 дней. Как рассказала его жена, он почувствовал себя плохо спусти два дня после выписки. 2 марта повторно попал в больницу и в тот же день скончался, Госпиталь "Фанцан" в Ухане после этого выпустил официальное сообщение, что перед выпиской у пациентов, подхвативших коронавирус, будут брать анализы на выявление антител к коронавирусу.

13:21 Российские турфирмы опасаются банкротства

Около трети небольших туристических компаний, работающих в регионах, к концу лета могут уйти с рынка, если ситуация с коронавирусом не нормализуется. Такой прогноз высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Продажа туров и отдельных услуг в страны, куда не рекомендованы поездки, приостановлена. По предварительным подсчетам убытки турбизнеса из-за аннуляций туров в связи с коронавирусом могут достигнуть 27 млрд рублей. Ассоциация туроператоров России готовит обращения в Министерство транспорта и в Министерство экономического развития, чтобы привлечь внимание к ситуации в отрасли.

11:32 В России новый случай заражения

Новый случай заболевания коронавирусом подтвердили в России. Заболел гражданин Италии. Как выяснилось, он учится в России в медуниверситете. Он прибыл в Санкт-Петербург 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционный бокс. Позже врачи подтвердили коронавирус. По их словам, заболевание протекает в легкой клинической форме. Под медицинское наблюдение взяли и весь круг контактировавших с итальянцем граждан. Общежитие, где он проживает, взято на карантин.

05:48 Больных отправляют на необитаемый остров

Власти Индонезии заявили о планах разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг. Об этом сообщило издание Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил страны Хади Тьяджанто.

Предполагается, что госпиталь на острове Галанг, где будут лечить подхвативших коронавирус, станет также карантинным центром.

В Индонезии пока выявлены два случая заражения новым вирусом.