Hyundai анонсировал выход обновленной Creta на российский рынок

Компания Hyundai рассказала о том, что в ближайшее время на российском рынке появится обновленная Creta. Кроссовер, который является бестселлером не только марки, но и всего сегмента SUV, обзаведется двухцветной окраской.

Теперь клиенты смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (черный перламутр) крышей. Решетка радиатора получила "ячеистую" структуру. Для модели стали доступны легкосплавные колесные диски 16 дюйма нового дизайна (в зависимости от комплектации).

В техническом плане изменений не будет - автомобиль по-прежнему предложат с уже проверенными временем двигателями Gamma 1.6 D-CVVT, развивающим 123 л.с. (150,7 Нм), и Nu 2.0 D-CVVT, на 149,6 л.с. (192 Нм). Моторы работают в паре с 6-ступенчатыми коробками передач - как механической, так и автоматической, на выбор.

Кроссовер будет доступен в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style. Для сочетания Travel с пакетом Advanced предусмотрен специальный пакет опций Brown pack.

Также южнокорейская компания рассказала о том, что в ближайшее время выйдет специальная версия Hyundai Creta, обещающая стать самой яркой за всю историю модели.

Стоимость Hyundai Creta составляет от 972 000 до 1 500 000 рублей. Кроссовер с полным приводом доступен уже за 1 108 000 рублей, с "автоматом" - за 1 078 000 рублей.