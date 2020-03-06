Курс доллара поднялся выше 68 рублей, курс евро превысил 77 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. По состоянию на 13.03 за "американца" давали 68,13 рубля.

До этого утром подорожал евро. Курс европейской валюты вырос более чем на один рубль и составил 77,05 рубля. Последний раз курс евро находился выше 77 рублей в январе 2019 года.

Но уже сегодня у российской валюты есть все шансы укрепиться, если участники ОПЕК+ достигнут соглашения по сокращению добычи нефти.

Это также должно и укрепить цены на "черное золото".