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06.03.2020 13:33
Рубрика: Экономика

Курс доллара поднялся выше 68 рублей, курс евро превысил 77 рублей

Текст: Ольга Игнатова
Курс доллара на торгах на Московской бирже впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. По состоянию на 13.03 за "американца" давали 68,13 рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До этого утром подорожал евро. Курс европейской валюты вырос более чем на один рубль и составил 77,05 рубля. Последний раз курс евро находился выше 77 рублей в январе 2019 года.

В ЦБ считают, что коронавирус может изменить прогноз по росту ВВП России

Но уже сегодня у российской валюты есть все шансы укрепиться, если участники ОПЕК+ достигнут соглашения по сокращению добычи нефти.

Это также должно и укрепить цены на "черное золото".

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