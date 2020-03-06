Два события сдвинут доллар и евро к минимальным значениям

На исходе недели у рубля будут хорошие шансы отодвинуть доллар и евро на минимальные отметки, достигнутые в среду: до 65,50 и 72,90 рубля соответственно.

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", специально для "Российской газеты", рассказал за счет чего российская валюта может укрепиться:

- Это может произойти при условии реализации в пятницу ожиданий в отношении саммита ОПЕК+, который начнется в 11-30, а также публикации отчета по ситуации с занятостью в США, запланированной на 16-30.

Степень давления нацвалюты на конкурентов во многом предопределит глава Минэнерго РФ Александр Новак. От его умения вести переговоры и от его оценки текущего положения рынка будет зависеть то, к какому в итоге решению придут на саммите ОПЕК+ в Вене.

Промежуточные итоги могут пока обнадеживать. В нефтяном картеле готовы до лета сократить добычу дополнительно на один миллион баррелей в сутки. При этом от России и других стран, которые не входят в ОПЕК, ждут дополнительных ограничений в размере 500 тысяч баррелей в сутки.

По информации в СМИ, в Москве готовы рассматривать вариант лишь в один миллион баррелей в сутки, что для рынка энергоносителей уже хорошая новость. Если позиции Москвы и Эр-Рияда удастся согласовать, и они превысят ожидания рынка, то у энергоносителей появится хороший шанс закрепиться в коридоре 50-60 долларов за баррель марки Brent. А верхняя граница будет достигнута в дальнейшем по мере возвращения деловой активности в норму после вспышки эпидемии коронавируса.

Американский рынок труда едва ли преподнесет неприятный сюрприз. Данные от ADP по числу рабочих мест в частном секторе, а также индекс деловой активности в сфере услуг накануне показали, что распространение COVID-19 пока сказалось не так сильно на предпринимательских настроениях, как это могло показаться после отвесного падения рынка акций.

Поэтому можно ожидать сохранение, пусть и временно, восстановления аппетитов к риску, что при подъеме цен на нефть окажет рублю поддержку.

Резкий разворот в политике ФРС США создает предпосылки для понижения Банком России ключевой ставки на 25 базисных пункта на заседании 20 марта. За счет увеличения спреда в ставках после действий американского ЦБ, на Неглинной также могут решиться на этот шаг, который будет восприниматься не столь болезненным.

По словам зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, влияние COVID-19 на экономику РФ выглядит ограниченным. Это вместе с благоприятными для рынка нефти итогами саммита ОПЕК+ может укрепить уверенность среди членов совета директоров ЦБ, что новое снижение ставки не навредит позициям российской валюты.