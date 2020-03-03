ФРС США досрочно снизила базовую ставку из-за коронавируса

Фундаментально экономика США остается сильной, однако коронавирус создает риски для экономической активности, сообщается в релизе. Чтобы в свете этих рисков поддержать цель по максимальной занятости и ценовую стабильность, ФРС США решила понизить базовую ставку.

"Регулятор внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики", - отмечается в релизе ФРС.

Плановое заседание ФРС (обычно о корректировке монетарной политики сообщается только по его итогам) должно пройти 17-18 марта.

На заседании в январе ФРС сохранила базовую ставку. В прошлом году ФРС снижала ставку три раза - всего она упала на 0,75 процентного пункта. Снижение ставки в июле 2019 года стало первым с декабря 2008 года, то есть со времен прошлого мирового экономического кризиса.