ФРС США досрочно снизила базовую ставку из-за коронавируса

Новости

Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
Комитет поддержал поправку в Конституцию о языковом многообразии 18:24
На Вологодчине банда пойдет под суд за похищение бизнесмена 18:16
Михаил Мишустин принимает поздравления с днем рождения 18:12
В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения 18:12
Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра 18:11
Беларусь и Россия обсудили опыт развития предпринимательства на селе 18:06
Комитет поддержал поправку о недопустимости отчуждения территорий РФ 18:03
В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек 17:56
У госпитализированных в Москве не выявили коронавирус 17:47
Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины 17:46
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело 17:40
Вышел трейлер "Каверов" с Дакотой Джонс и Айс Кьюбом 17:39
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН 17:35
В Эрмитаже пройдет фестиваль "Посвящение Маэстро" 17:25
Комитет поддержал поправку в Конституцию РФ о федеральных территориях 17:23
Мотоциклист установил рекорд, поднявшись на Эльбрус за час 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 18:25
Рубрика: Экономика

ФРС США досрочно снизила базовую ставку из-за коронавируса

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду неожиданно объявила о снижении диапазона базовой процентной ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%.
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фундаментально экономика США остается сильной, однако коронавирус создает риски для экономической активности, сообщается в релизе. Чтобы в свете этих рисков поддержать цель по максимальной занятости и ценовую стабильность, ФРС США решила понизить базовую ставку.

В ЦБ считают, что коронавирус может изменить прогноз по росту ВВП России

"Регулятор внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики", - отмечается в релизе ФРС.

Плановое заседание ФРС (обычно о корректировке монетарной политики сообщается только по его итогам) должно пройти 17-18 марта.

На заседании в январе ФРС сохранила базовую ставку. В прошлом году ФРС снижала ставку три раза - всего она упала на 0,75 процентного пункта. Снижение ставки в июле 2019 года стало первым с декабря 2008 года, то есть со времен прошлого мирового экономического кризиса.

Экономика Макроэкономика Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить