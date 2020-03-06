Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Самой приятной президентской миссией назвал Александр Лукашенко церемонию вручения государственных наград и погон высшего офицерского состава, которая по традиции проводится в преддверии Дня женщин и отличается особой атмосферой торжественности и душевности. "Ее создаете вы, женщины, своими улыбками, красотой, обаянием. А блеск и великолепный вид Дворцу Независимости придают парадные мундиры наших военных", - сказал президент.

Участниками церемонии 6 марта стали представители армии и силовых структур, многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот, сообщает пресс-служба главы государства. "Высокий статус людей в погонах в нашей стране и уважительное, бережное отношение к женщине - абсолютно базовые ценности белорусского общества", - подчеркнул Лукашенко.

"Мира не бывает без тех, кто служит народу и умеет его защищать. Мы хорошо помним, кто сохранил нам свободу 75 лет назад. Белорусы благодарны ветеранам за их подвиг и чтят героическое поколение наших отцов и дедов. С уверенностью могу сказать, что дети и внуки солдат-победителей достойны их", - констатировал глава государства.

В качестве примера он привел поступок сотрудника МЧС капитана внутренней службы Олега Бойничева. Он вместе с товарищами, рискуя жизнью, предотвратил взрыв на железной дороге: когда с рельсов сошли несколько цистерн с взрывоопасным газом, он сумел ликвидировать утечку. "Такие мужественные и смелые люди сегодня берегут мир и покой белорусов. Честь им и слава!" - подчеркнул Лукашенко.

Награды и почетные звания президент вручил также женщинам, которые имеют высокие достижения в области культуры, искусства, науки и педагогики. Он поздравил и белорусских спортсменок с блестящими победами на чемпионатах мира и Европы, за которые они удостоены высокого звания "Заслуженный мастер спорта".

За воспитание пяти и более детей Лукашенко вручил ордена Матери. В числе награжденных - художник-гример Национальной государственной телерадиокомпании Ольга Арешова-Каменская и воспитатель в Сорочских яслях-саде Любанского района Наталья Мамайко.

"Спасибо за все, что вы делаете для страны и нашего народа", - обратился глава государства к собравшимся.