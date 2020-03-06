В ресторане Stories брют превратили в желе и "наметали" к нему икры из натурального ягодного сока. Фото: пресс-служба ресторана

Дарите женщинам цветы, драгоценности и фантазии. При желании все это можно упаковать в сладкую оболочку и превратить в праздничные десерты. Именно так поступают в преддверии 8 марта столичные рестораны и кондитерские.

Роман с камнем

Серьги, которые дарит мужчина, расскажут все, что он думает о женщине. Кондитер ресторана White Rabbit Валерия Сидорова приумала серьги из клубничного шоколада. От имени бренд-шефа Владимира Мухина их будут дарить всем гостьям ресторана. Съедобные серьги в ювелирной упаковке сначала удивляют, а потом покоряют. Кстати, их вполне можно носить.

Ну а если захочется настоящих топазов, гранатов, опалов или аметистов, стоит отправиться в бар "Кабинет 3.14". Здесь появился особенный коктейль Chrysanthemum (3000 руб.) с замороженными в ледяных кубиках камнями стихий Воздуха, Воды, Земли и Огня. Когда вкус старинного травяного ликера и апельсинового биттера исчезнет с губ, а лед растает, камень с сертификатом упакуют в коробочку.

Бар "Кабинет 3.14", коктейль Chrysanthemum. Фото: пресс-служба ресторана

Утверждение про бриллианты как лучших друзей девушек не только не меркнет с годами, но и приобретает новые грани. В ресторане Assunta Madre вдохновились этой истиной и сочинили десерт "Бриллиант" из карамели с малиновым центром и кремом из белого шоколада с ванилью. Десерт отвечает за "каратность", миллезимное шампанское - за блеск в глазах.

Assunta Madre, десерт в виде бриллианта. Фото: пресс-служба ресторана

Вкусная косметика

По разным подсчетам, женщина съедает от 350 г до 5 кг губной помады за всю жизнь. Но такой "помаде", которую придумали в ресторане Drinks@Dinners, будет рада любая: ее есть можно и нужно, ведь у нее три таких узнаваемых вкуса - Aperol Spritz, Pina Colada, Cosmopolitan.

Съедобные помады в Drinks@Dinners. Фото: пресс-служба ресторана

Шоколадная плитка в виде легендарного флакона духов Chanel №5 вместе с шоколадными ракушками и морскими звездами окажется в сумочке каждой, кто посетит 8 марта ресторан "ERWIN.РекаМореОкеан".

ERWIN.РекаМореОкеан. Фото: пресс-служба ресторана

Дарите женщинам цветы

К прекрасному весеннему празднику креативный шеф-кондитер "Кофемании" Грегори Дуайен приготовил для своих гостей два особенных десерта и, конечно же, торт. Выглядят они словно произведения флористического искусства.

"Кофемания", десерт "Роза". Фото: пресс-служба

Десерт "Роза" - воздушный сливочный мусс с ароматом благородного цветка, клубнично-малиновый кули, личи и миндальный бисквит - как назван, так и выглядит. Он настолько легкий, что можно без оглядки съесть целый "букет". Композиция из бисквита с матча, крема с соком юдзу, кули из персика и клубники и ванильного мусса с цедрой лайма называется "Крестьянка" и тоже украшена изящным цветком. "Барышня" в исполнении Грегори - это старшая сестра "Крестьянки": все то же самое, но уже в формате торта, покрытого глянцевой глазурью и оформленного сладким букетом. Десерты "Роза" и "Крестьянка" доступны во всех ресторанах "Кофемания" с 1 по 8 марта, торт "Барышня" можно приобрести с 6 по 8 марта.

Шеф-повар и гастроботаник Андрей Колодяжный для гостей винного гастробара Blush придумал невероятный десерт - Tulip In Ice. Нежный малиновый мусс подается с живым цветком в мгновенной заморозке. Подача выглядит крайне эффектной - тюльпан разбивается в тарелке, напоминая о хрупкости и нежности красоты.

Винный гастробар Blush, десерт Tulip In Ice. Фото: пресс-служба ресторана

Тему живых, не замороженных цветов используют и кондитерские "Любовь и Сладости". Торты с живыми тюльпанами и мимозой из их праздничной коллекции словно открывают двери в весну. Мимозами украшены торты "Вкус весны" и "Весенняя бесконечность", капкейки "Моя мимоза". Капкейки "Весенний букет" сами напоминают распустившиеся розы. Их изображениями украшены и эклеры "8 марта".

"Любовь и Сладости", торты. Фото: пресс-служба ресторана

Тюльпан из кокосового суфле с ягодным конфи, миндальным дакуазом и клубничным соусом, завершает и праздничный сет в ресторане 800°С Contemporary Steak.

800°С Contemporary Steak. Фото: пресс-служба ресторана

Скромные ромашки, а точнее, ромашковую паннакотту с соусом из брусники, желе из тоника и кофейным скремблом, украшенную цветами, дарит женщинам шеф-повар Sartoria Lamberti Сергей Андрейченко.

Sartoria Lamberti. Фото: пресс-служба ресторана

Паннакотту из манго и маракуйи с нежным кокосовым мороженым, кокосовым чипсом и икрой из манго и маракуйи готовят в Modus. Весенний десерт бренд-шеф Андрей Жданов выполнил в виде цветка подсолнухп - как символа пробуждения природы от зимнего сна.

Тюльпаны, розы, астры и герберы украшают торты и капкейки udcкафе. Под пробуждающими нежность цветами скрываются ванильный пломбир и красный бархат, вкусы малины и клубники.

udcкафе, капкейк. Фото: пресс-служба ресторана

В кондитерских Kuzina акцент сделали на легкости, ягодных и цветочных нотах. Тюльпанами украшен легкий муссовый торт "Малина-фиалка" с воздушным ванильным бисквитом, черничным конфи, пралине с малиной, йогуртовым муссом, фиалковым сиропом и сливочно-сырным кремом. По традиции Kuzina встречает весну и новым вкусом фирменного "Цветучино" - капучино с добавлением цветочного сиропа, на этот раз с тонким ароматом розы.

Маленькая Япония в центре Москвы, кафе J'PAN, тоже встречает 8 марта цветами.

Кафе J'PAN. Фото: пресс-служба ресторана

На десерт шеф-кондитер бистро Анастасия Беляева приготовила сладкий цветок - мусс розовое шампанское-гранат (380 р.) с компоте из розе и джемом из лепестков роз на медовом бисквите. А в матча-баре появился нежный сливочно-ореховый напиток на основе церемониального чая матча высшего грейда - матча пралине (350 р.) с кокосовым молоком, фундучной пастой и мятой. Как и полагается в самый прекрасный день весны, его украсили цветами хамелациума.

Фантастические сласти

Конечно, традиционные десерты всем хороши, но иногда темперамент и характер требуют чего-то совершенно неожиданного. Такие сладости тоже существуют. Шеф-кондитер ресторана Stories Екатерина Кригер превратила в желе брют и "наметала" к нему икры из натурального ягодного сока (300 руб.). Быть хрупкой и в то же время сильной - это ли не актуальный женский образ во все времена?! Девушки поймут.

Шеф-повар ресторана Hamster Дмитрий Погорелов решил подойти к празднику с юмором и угощает всех женщин фирменной ромовой бабой. Главное отличие бабы в Hamster от всех остальных не в одном лишь внушительном размере. Только здесь большой, пропитанный ромовый сиропом сдобный кекс прямо на столе заливают горящим ликером куантро и подают с карамельным соусом с орехами и изюмом. Одолеть такой десерт накануне весны сможет только настоящая героическая женщина.

Probka на Цветном. Фото: пресс-служба ресторана

Разбить сердце призывают в Probka на Цветном. Десерт в форме сердца покрыт глазурью из черного шоколада, а начинка внутри - ганаш из молочного шоколада. Подается с муссом из сливок и белого шоколада. Сердце украшают капли ореховой карамели, запеченный арахис и клубника. Этот финальный аккорд сделает романтический ужин идеальным.

Без сахара

Специально для соблюдающих диету в кондитерской ресторана FoodMama появились торты, которые не содержат глютена, муки, сахара, лактозы. Грушевый с рикоттой, кокосовый с клубникой, при желании коровье молоко в них могут заменить взбитыми кокосовыми сливками. В кондитерской "Тут не пекут" все десерты "живые" - их делают без сахара, без муки, без яиц, без молока и без выпечки. Нежный праздничный raw десерт с ароматом розы и вкусом малины - повод попробовать что-то новое и порадоваться лаконичной красоте его дизайна.

Кондитерская "Тут не пекут". Фото: пресс-служба

С ЗОЖ-десертами бренд-шефа кафе "Вареничная №1" Алены Солодовиченко можно позволить себе немножко больше. Не отказывая себе в удовольствии, можно полакомиться необычным шпинатным тортом с малиной (450 руб.), очень шоколадным брауни (430 руб.), невесомым кокосовым десертом (430 руб.) или витаминным кокосовым чиа-пудингом с киви и лаймом (325 руб.). Вместо сахара и молока Алена использует в десертах стевию и кокосовые сливки, а это уже лишний повод устроить маленький праздник.

В кафе деликатной кухни "Без Рецепта" от Алены и Изабеллы Андреасян придумали тарты, есть которые можно даже на ночь. В сете из 9 тартов (4500 руб.) можно найти самые разные начинки - от "сырных" муссов без молока до кокосовой карамели и лаймового крема. Основа выпечена из смеси миндальной и фундучной муки, а начинки не повторяются. Все традиционно Total Vegan, Gluten Free и без рафинированного сахара. Впереди шесть недель Великого Поста, эти десерты пригодятся не только в праздничный день.