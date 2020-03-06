Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.

"Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина", - рассказали агентству "РИА Новости" в Минтруде.

В ведомстве считают, что менять этот порядок нецелесообразно, что ранее предложил сделать депутат Госдумы Андрей Ветлужских. По его мнению, необходимо увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин из-за коронавируса.

В Минтруде же уточняют, что случаи отстранения от работы из-за карантина единичны, поэтому нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования.