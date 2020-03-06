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06.03.2020 18:55
Рубрика: Культура

Никита Высоцкий не давал разрешения на использовании образа отца в рекламе ФБР

Текст: Андрей Васянин
Место встречи изменить можно. Как это делается - наглядно продемонстрировало ФБР. На прошлой неделе в Facebook появилась реклама программы контрразведки Федерального бюро расследований США, сопровождаемая крупным портретом Владимира Высоцкого из фильма "Место встречи изменить нельзя" в образе Глеба Жеглова.
Фото: facebook.com/FBI – Federal Bureau of Investigation

В рекламе ФБР просит пользователей поделиться информацией, которая могла бы помочь в "борьбе с угрозами". Ведомство просит обращаться всех, кто "располагает информацией, которая может помочь ФБР". Ссылки в рекламах ведут на страницу программы контрразведки отделения ФБР в Вашингтоне на русском и английском языках.

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение, - говорится в объявлении. - Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности".

ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.

- Это хорошая работа. Говорю это в том числе и как бывший глава рекламного агентства, - говорит писатель-детективщик Сергей Литвинов. - Учтен наш менталитет, в котором доносительство всегда было чем-то исторически и категорически плохим. А тут это скрашено фотографией, слоганом и образом героя, может быть, самого положительного из наших правоохранителей.

Фото: Из коллекции Александра Стернина
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По мнению Литвинова, такого рода реклама может и "сыграть" - и кто-нибудь из соотечественников придет и что-то расскажет ФБР "в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности". Мол, это же Высоцкий меня позвал!

А насколько правомочно использование портрета Высоцкого в рекламе иностранного ведомства?

Никита Высоцкий ничего не знает о том, чтобы на это давали разрешения правообладатели картины "Место встречи изменить нельзя" и наследники Высоцкого.

- То, каким предстает в общественном сознании отец, касается и моего брата Аркадия, и меня, и Марины Влади. Нас, понятное дело, ни о чем не спросили. Но если б даже и спросили - я, конечно, разрешения на такое использование образа отца не дал бы. Они просто взяли то, что плохо лежит.

Никита Владимирович считает, что его права таким образом нарушены. Конечно, судиться в США дорого и сложно, но разобраться с происшедшим, безусловно, стоит.

"Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить", - пишет ФБР на портрете Владимира Семеновича в Facebook. Но тут уместно вспомнить песню Высоцкого "В наш тесный круг не каждый попадал" - о стукаче, который "продал всех подряд". Герой песни очень просит отдать ему предателя, когда того найдут. Финал песни остается за кадром.

Культура Кино и ТВ Наше кино Владимир Высоцкий

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