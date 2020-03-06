Официально представлен смартфон OPPO Find X2, названы дата выхода и цена

Компания OPPO представила новинку - смартфон Find X2. Новинка совершенно не похожа на предшественника.

Начнем с того, что форм-фактор у OPPO Find X2 классический, от слайдера здесь ничего не осталось. Это приятный прямоугольник, у которого края дисплея скруглены, что делает экран в прямом смысле безрамочным и безграничным.

Вообще, если говорить про экран, то это 6,7-дюймовый AMOLED с 10-битной цветовой глубиной (это в 64 раза больше,чем при 8 бит). Кроме того, этот экран работает с частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана 3168x1440 точек (QHD+), при плотности пикселей - 513 на дюйм. Дисплей поддерживает технологию HDR10+.

Начинка тоже впечатляет. Платформа Qualcomm Snapdragon 865 с 12 Гб оперативной памяти типа LPDDR5, графический процессор Adreno 650 дополнен сопроцессором Ultra Vision Engine, который на аппаратном уровне помогает улучшать качество онлайн-видео, поднимая FPS. Объем встроенного UFS 3.0 накопителя - 256 Гб.

У OPPO Find X2 тройная камера. Главный сенсор - 48 Мп, IMX586 от Sony, телеобъектив - 13 Мп с оптическим 5-кратным и гибридным 30-кратным увеличением, и кинообъектив - 12 Мп, IMX708 от той же Sony с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Среди возможностей камеры - ночной режим, специальный режим распознавания текста, точная регулировка зума, макросъемка и различные эффекты. При съемке видео используются оптическая и цифровая стабилизация.

Смартфон получил двойной аккумулятор емкостью 4200 мАч.Он поддерживает быструю зарядку 65 Вт по фирменной технологии SuperVOOC 2.0. Это позволяет зарядить аппарат на 60 процентов всего за 15 минут, а полностью - за 40 минут.

Работать OPPO Find X2 будет на Android 10 под фирменной оболочкой ColorOS.

Устройство получило стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. И еще один момент - несмотря на то, что процессор Snapdragon 865 имеет модем для сетей 5G, в Россию смартфоны будут поставляться с ограниченной функциональностью.

Смартфон в России будет доступен в черном цвете с керамическим корпусом и в морском цвете со стеклянным корпусом. Официальная цена - 72990 рублей. В продаже OPPO Find X2 появится уже 19 марта, сейчас можно оформить предзаказ на официальном сайте.