Овечкин возглавил список лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ

В активе россиянина стало 47-м шайб - столько же, сколько и у чешского нападающего "Бостона" Давида Пастрняка. Однако чех провел на два матча больше, и поэтому на первую позицию вышел Овечкин.

Нападающий "Вашингтона" также приблизился к Майку Гартнеру в списке самых результативных игроков в регулярных чемпионатах в истории лиги. На счету Овечкина 705 голов, у Гартнера, идущего на седьмом месте, - 708.

Впрочем, 34-летний Овечкин остался недоволен своей игрой в прошедшем матче. "Я допустил ошибку и "Вашингтон" проиграл, - сказал он. - Мене стоит прибавлять в умении обороняться. В целом наше звено провело не лучший матч. Мы злимся на свои ошибки".