Новости

СК начал проверку после смерти украинских шахматистов в Москве 06:42
Пушков: Переговоры Путина и Эрдогана по Сирии оставили США на обочине 06:33
В Приморье семерых пассажиров Diamond Princess выписали из больницы 06:21
В Швейцарии сообщили о первом умершем от коронавируса 06:11
Польша пригласит наблюдателей из России на учения Defender Europe 05:32
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США 05:05
На Камчатке утопившая своих детей женщина пойдет под суд 05:02
Власти Бразилии решили отозвать своих дипломатов из Венесуэлы 04:34
В Хабаровском крае под лед провалилась машина с людьми 04:23
Сенатор Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США 04:14
Три бомбардировщика ТОФ "уничтожили" подлодку в Японском море 04:10
В Приморье артиллеристы ТОФ нашли "противника" с помощью беспилотников 03:50
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым 03:36
В Бразилии за день зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом 03:22
Госдеп США поднял до наивысшего уровень опасности поездок на Гаити 02:46
Трамп предложит России и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями 01:41
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка 00:11
В "Сбербанке онлайн" теперь можно инвестировать в ПИФы 05.03.2020
Анастасия Ракова: Ситуация по коронавирусу в Москве остается стабильной 05.03.2020
В "Яндексе" рассказали о мерах для защиты от коронавируса 05.03.2020
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя "Чернобыля" 05.03.2020
Первый женский морской экипаж сформирован в ВМФ России 05.03.2020
Путин расскажет Асаду о переговорах с Эрдоганом 05.03.2020
Русская гуманитарная миссия укрепляет позиции России на Балканах 05.03.2020
Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии 05.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
06.03.2020 05:32
Рубрика: В мире

Польша пригласит наблюдателей из России на учения Defender Europe

Фото: Soeren Stache/dpa via AP Фото: Soeren Stache/dpa via AP
Фото: Soeren Stache/dpa via AP

Министерство национальной обороны Польши направит в страны ОБСЕ, включая Россию, приглашения для участия в наблюдении за стартовавшими в республике учениями Defender Europe 20, на которых предстоит отработать переброску американских войск в Европу. Об этом польское оборонное ведомство сообщило в четверг.

Фото: Стрингер/РИА Новости
США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса

Приглашения будут направлены до первого апреля. В заявлении минобороны отмечается, что программа наблюдения, а также включенные в нее эпизоды определены в рамках переговоров между Польшей и США, пишет ТАСС.

Учения Defender Europe 20 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами Пентагона в Европе. В них примут участие около 37 тысяч военнослужащих (20 тысяч - американские военные). Центром учений станет Германия, однако различные маневры пройдут также на территории 10 государств НАТО, включая Польшу.

В мире США В мире Европа Польша

Главное сегодня

Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
В правительстве распределены полномочия заместителей главы аппарата
Трамп предложит России и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями
Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах