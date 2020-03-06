Польша пригласит наблюдателей из России на учения Defender Europe

Министерство национальной обороны Польши направит в страны ОБСЕ, включая Россию, приглашения для участия в наблюдении за стартовавшими в республике учениями Defender Europe 20, на которых предстоит отработать переброску американских войск в Европу. Об этом польское оборонное ведомство сообщило в четверг.

Приглашения будут направлены до первого апреля. В заявлении минобороны отмечается, что программа наблюдения, а также включенные в нее эпизоды определены в рамках переговоров между Польшей и США, пишет ТАСС.

Учения Defender Europe 20 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами Пентагона в Европе. В них примут участие около 37 тысяч военнослужащих (20 тысяч - американские военные). Центром учений станет Германия, однако различные маневры пройдут также на территории 10 государств НАТО, включая Польшу.