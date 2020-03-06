Пушков: Переговоры Путина и Эрдогана по Сирии оставили США на обочине

Переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили, что именно Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее Сирии. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

По его словам, США остаются на обочине процесса, надеясь на переориентацию Анкары на Вашингтон. "Но непохоже, чтобы Эрдоган захотел прекратить особые отношения с Москвой", - заключил российский сенатор.

Ранее Владимир Путин отметил позитивный итог переговоров, на которых был согласован конкретный и подробный совместный документ по урегулированию в Сирии. По его словам, это уже третья встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом в этом году. Такой тесный личный контакт позволяет решать самые сложные вопросы.