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Рубрика: Власть

Пушков: Переговоры Путина и Эрдогана по Сирии оставили США на обочине

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили, что именно Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее Сирии. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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По его словам, США остаются на обочине процесса, надеясь на переориентацию Анкары на Вашингтон. "Но непохоже, чтобы Эрдоган захотел прекратить особые отношения с Москвой", - заключил российский сенатор.

Ранее Владимир Путин отметил позитивный итог переговоров, на которых был согласован конкретный и подробный совместный документ по урегулированию в Сирии. По его словам, это уже третья встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом в этом году. Такой тесный личный контакт позволяет решать самые сложные вопросы.

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