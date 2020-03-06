Путин: Голосование по Конституции нужно провести по самым высоким стандартам

"Поправки в Конституцию будут вынесены 22 апреля на общероссийское голосование. Они вступят в силу только после их одобрения гражданами нашей страны", - напомнил глава государства. "Как бы мы с вами не отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования", - добавил он. То есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане России, подчеркнул Владимир Путин: "Им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль".

"Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют", - продолжил президент и попросил поддержать разъяснительную, просветительскую работу и по линии актива партий, сторонников, и - особенно - в СМИ, в Интернете, в личных встречах.

"Надеюсь, что вы окажете поддержку и ЦИК при организации работы", - сказал Путин. Общероссийское голосование будет организовано и проведено по модели закона о президентских выборах, а это значит, что и ответственность за нарушение процедур должна быть такая же, как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента, указал он, добавив, что поручил внести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы.

Глава государства попросил лидеров фракций оказать содействие и Общественной палате - она будет осуществлять контроль за проведением общероссийского голосования. В том числе предложил направить на избирательные участки наблюдателей от всех партий. "Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры, и результатами, которые ни у кого не вызывали бы сомнений", - заметил президент.

"Все вместе мы сможем провести общероссийское голосование на достойном нашей страны уровне, - убежден глава государства. - Главное, создать все условия для наших граждан для свободного волеизъявления по поправкам в Конституцию".