Видео: Путин обсудил поправки в Конституцию с лидерами фракций ГД

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта по внесению поправок в Конституцию.

Провести такую встречу в середине февраля предложил лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Неверов также сообщил президенту, что "практически во всех" фракциях Госдумы готовят свои поправки к Основному закону. Тогда глава государства пообещал не откладывать совещание в долгий ящик.

Напомним, что в ежегодном Послании Федеральному Собранию 15 января Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ. 23 января Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Основной закон. Второе чтение может пройти 10 марта.